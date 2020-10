Deutschland einig Vaterland

Markus Hampel, Pfarrer in Worbis, erinnert sich an den 3. Oktober 1990 mit einem Gefühl von Dankbarkeit

Wir haben die Bilder deutlich vor Augen, viele Menschen gehen auf die Straße, protestieren gegen die Regierung, den Machthaber, gegen ein Wahlergebnis, das keines ist.

Wir haben diese Bilder deutlich vor Augen, wie Polizei und Militär gegen die Protestierenden vorgehen, wie Menschen, nur weil sie ihre Meinung sagen, inhaftiert werden, wie ein Regime versucht, seinen Untergang, seine Abwahl mit allen Mitteln zu verzögern.

Wir haben diese Bilder deutlich vor Augen. Heute in Belarus, die schon etwas Älteren unter uns, vor mehr als 30 Jahren im eigenen Land.

Am Samstag jährt sich zum 30. Mal der Tag, an dem der Einigungsvertrag in Kraft trat, der dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland regelte.

Dass das nicht zu jedermanns Zufriedenheit geschah, dass dabei auch Unrecht nicht ausblieb, ist inzwischen erforscht, wenn auch nicht aufgearbeitet. Die Fernsehprogramme und Internetportale sind voll von Dokumentationen, Berichten, Talkshows und Filmen über diese Zeit. Sie beleuchten das Geschehen mal aus der einen, mal aus der anderen Richtung.

Und nun soll gefeiert werden, 30 Jahre Wiedervereinigung! Ein Fest, das uns allen guttun sollte, ein Fest das zu Corona-Zeiten ganz wichtig wäre.

Und so trifft man sich unter dem Hashtag #einheitsbuddeln, nimmt am Einheitsquiz im Grenzlandmuseum teil oder guckt gemeinsam im kleinen Kreis den Film „Ballon“ von Michael Herbig.

Unter dem Strich bleibt bei mir, bei all den sinnvollen und fragwürdigen Aktionen, ein Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass es kein Blutvergießen gegeben hat. Dankbarkeit, dass ich nun in einem freien und sicheren Land leben darf. Dankbarkeit gegenüber vielen Menschen, die damals auf die Straßen gegangen sind und in die Kirchen. Die Friedensgebete organisiert haben und gerufen: „Keine Gewalt!“ In vielen Kirchorten wird heute das Erntedankfest gefeiert. Wir haben allen Grund, Dank zu sagen. Wir haben allen Grund Gott dankbar zu sein und all jene in unsere Bitten einzuschließen die jetzt noch auf dem Weg sind.