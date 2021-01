Deutschlands schönster Wanderweg: "Erlebnis Iberg" steht zur Wahl

Heiligenstadt Eine Fachzeitschrift sucht Deutschlands schönste Wanderrouten. Insgesamt sind vier Wege in Thüringen nominiert.

Eichsfeld. Vier Wanderwege aus Thüringen stehen in diesem Jahr mit zur Wahl, Deutschlands schönster Wanderweg zu werden. Seit 2004 wird die Wahl von der Fachzeitschrift Wandermagazin initiiert. Dabei wird in zwei Kategorien unterschieden. Die Wanderfreunde wählen die Gewinner bei den Mehrtages- und Eintagestouren.

Bei den Mehrtagestouren stehen zehn Wanderwege zur Auswahl, darunter der Hohenwarte-Stausee-Weg. Unter den 15 Wegen, die in der Kategorie Eintagestouren zur Wahl stehen, befinden sich gleich drei Strecken aus Thüringen. Die Schluchtentour in der Wartburgregion, der Goethewanderweg im Thüringer Wald und der Top-Wanderweg "Erlebnis Iberg" in Heiligenstadt stehen zur Wahl.

Bei den Eintagestouren schaffte letztmalig die Extratour Point-Alpha-Weg aus Thüringen den Sprung unter die ersten drei schönsten Wanderwege Deutschlands im Jahr 2017. Bei den Mehrtagestouren gelang dies dem Rennsteigwanderweg ein Jahr zuvor bei den Mehrtagestouren. Die Abstimmung läuft bis zum 30. Juni und ist unter www.wandermagazin.de/wahlstudio möglich.