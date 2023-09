Die Band Karussell kommt in eine Eichsfelder Kirche

Worbis. Kartenvorverkauf für ein Konzert im Eichsfeld Anfang Oktober hat bereits begonnen. Die legendäre DDR-Rockband arbeitet aktuelle an einem neuen Album.

In Worbis herrscht richtig Vorfreude. Am Samstag, 7. Oktober, gibt es in der evangelischen Kirche ein Konzert. „Ein besonderes Konzert einer besonderen Band an einem besonderen Ort“, sagt Pfarrer Peter-Michael Schmudde. Es wird niemand anders als die legendäre Band Karussell erwartet.

Karussell gilt als die Band der Generationen. 1976 gründen sie Wolf Rüdiger Raschke und Reinhard Huth in Leipzig. Unverwechselbar und eigenständig grenzt sich die Band ab und zeichnet sich durch musikalische und textliche Tiefgründigkeit aus, heißt es vom Management. Die Band spielt erfolgreich bis 1989 in verschiedenen Besetzungen. 1990 geht diese Ära zu Ende.

Erst im Jahr 2007 gelingt es dem Sohn des Bandgründers, Joe Raschke, Karussell wieder ins Leben zu rufen. Es folgen erste Konzerte und eine intensive kreative Arbeit an neuen Songs und Texten. So gelingt ein harmonisches Miteinander zwischen den Generationen. 2011 erscheint das Album „Loslassen“, 2014 das Album „Karussell – Die größten Hits“, 2015 der Kinofilm „Karussell – Vier Tage auf Hiddensee“ und 2016 die DVD „Ehrlich will ich bleiben“ sowie das Doppelalbum „40 Jahre – 40 Hits“. Ein Jahr später erscheint die Dokumentation „Ela singt“ und 2018 das Album „Erdenwind“

Verkauf an Abendkasse wegen limitierter Platzzahl nicht garantiert

In der langjährigen Bandgeschichte tourte Karussell mit zehn Alben, Filmmusiken und Videos durch Ost- und Westeuropa, Skandinavien und Südamerika, Frankreich, Dänemark, Finnland, Schweden, die Sowjetunion, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Polen, Uruguay, Kuba und Belgien. In 45 Jahren Bandgeschichte entstanden Hits wie „Autostopp“, „Mc. Donald“, „Ehrlich will ich bleiben“, „Verrückter Vormittag“, „Als ich fortging“ oder auch „Nachtkind“ und „Erdenwind“.

In diesem Jahr arbeitet die Band an einem neuen Album. „Wir sind so fest zusammengewachsen, als ob es nie anders gewesen wäre. Und damit schließt sich der Kreis aus Vergangenheit, Freunden, Menschlichkeit und Musik“, sagt Joe Raschke.

Karten für das Konzert gibt es in der Buchwelt in Leinefelde, der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt sowie beim evangelischen Kirchspiel Worbis. Die Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro. An der Abendkasse werden sie zu einem etwas höheren Preis verkauft. Aber es könne nicht garantiert werden, dass es dann noch Tickets gibt, sagt Pfarrer Peter-Michael Schmudde, denn die Platzzahl sei limitiert.