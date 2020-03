Die Bibel neben dem Hubschrauber

Katholische und evangelische Christen des Kirchspiels Worbis und der Pfarrgemeinde St. Antonius Worbis sind in dieser Woche unter dem Motto „Kirche.findet.Stadt.“ an ganz außergewöhnlichen Orten mit besonderen Bezugspunkten zur ökumenischen Bibelwoche unterwegs. Die Organisatoren, Gemeindereferentin Edeltraud Blum und der evangelische Pfarrer Peter-Michael Schmudde, haben dabei an fünf Tagen die Schöpfungselemente Erde, Feuer, Luft und Wasser in den Mittelpunkt gestellt.

Los ging es am Montag, als sich 40 Christen auf dem Hubschrauberlandeplatz des Hauses St. Elisabeth des Eichsfeld Klinikums trafen. Zum Schöpfungselement Luft sei ihr in Worbis der Platz am Krankenhaus eingefallen, wo immer wieder Hubschrauber landeten und starteten, so Blum. Eingeladen zum ersten Tag der Bibelwoche war die Religionspädagogin Hildegard Kaup aus dem Bistum Hildesheim. Ein Hubschrauber brauche unter anderem Antrieb und Aufwind. „Wenn der Wind stark bläst, musst du deinen Hubschrauber auf ein paar Quadratmetern runterbringen“, griff Kaup Gedanken zur Arbeit eines Piloten auf. Und wenn ein Hubschrauber auf- oder absteige, gehe es oft um Leben und Tod.

Leben und Tod des eigenen Inneren

„Ein Hubschrauberpilot führt uns in die Geschichte des ersten Tages der ökumenischen Bibelwoche ein. Es geht heute um Alex. Schon als kleiner Junge träumte er davon Pilot zu werden“, erzählte die Pädagogin aus Niedersachsen von einem Erlebnis. Dann sagte sie, dass Rettungspilot Alex im Laufe der Zeit immer öfter fliegen musste, Kollegen waren zu vertreten und Extraschichten standen an. Eines Tages sei Alex erschöpft gewesen. Er habe sich ausgebrannt und ausgelaugt gefühlt. Es werde schon weitergehen, seien seine Gedanken gewesen. Er habe gespürt, dass es jetzt nicht nur um Leben und Tod anderer gehe, sondern um Leben und Tod in seinem Inneren. Seine Kinder hätten sich von ihm abgewandt, erzählte Kaup. „Vor lauter Rettung, bei der es um Minuten geht, hat er erst spät bemerkt, dass seine Ehe aus dem Ruder gelaufen ist. Seine Frau hat sich erst einmal sechs Monate von ihm getrennt“, sprach Kaup von Alex´ Problemen. Dann sei ein alter Schulfreund zu Alex gekommen. Dies sei zu einer Zeit gewesen, als es dem Piloten sehr schlecht gegangen sei. Der Freund habe ihn gebeten eine alte Bibel zu restaurieren.

„Sein Hobby war schon immer die Restauration alter Bücher“, so die Religionspädagogin weiter. Beim Blättern in der Bibel sei Alex auf die Worte des Propheten Elija gestoßen. Die Worte schienen wie persönlich für ihn geschrieben zu sein. Sie hätten seinen Zustand widergespiegelt. Schließlich erzählte die Worbiser Gemeindereferentin von der Geschichte Elija am Horeb. Elija sei aus Angst, dass er umgebracht werde, in die Wüste geflohen. „Dort wollte er unter einem Ginsterbusch sterben, als plötzlich ein Engel ihn aufforderte zu essen und zu trinken“, so Blum. Dann habe Elija einem starken und heftigen Sturm getrotzt, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. „Nach dem Sturm kam ein Erdbeben und nach dem Erdbeben ein Feuer. Dann kam ein sanftes leichtes Säuseln“, las Blum aus der Bibel.

So wie Elija sei es auch dem Piloten Alex gegangen. Alex habe erfahren müssen, dass er keinen Auftrieb mehr und ständig Gegenwind gehabt hätte. „Es zerreißt uns manchmal, so wie das bei Alex war. Und es bebt in uns. Erst wenn das ganze Gerüttele und Gezerre nachlässt, klärt sich manches auf, wie bei Alex“, meinte die Worbiserin.

Exakt in die Mitte des großen H auf dem Landeplatz am Krankenhaus hatte Blum einen Minihubschrauber gestellt und die Bibel daneben platziert. Zum Abschluss bekamen alle Teilnehmer dieser ersten Station „Luft“ einen kleinen Hubschrauber. An den weiteren Tagen waren der Friedhof, das Feuerwehrgerätehaus und das Hallenbad Wipperwelle außergewöhnliche Treffpunkte der ökumenischen Bibelwoche. Der Abschluss findet heute um 11 Uhr im „Keramik und mehr“ bei Christiane Goedecke in der Langen Straße 17 statt.