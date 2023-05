Die Eichsfelder können die Natur mal anders erleben

Witzenhausen. Zum Spiele- und Wandertag sind die Eichsfelder nach Witzenhausen eingeladen. Unter anderem gibt es Touren mit Spielen für Kinder.

Zum Spiele- und Wandertag „Witzenhausen in Bewegung“ wird am Samstag, 13. Mai, 10.30 bis 16.30 Uhr, eingeladen. Das Werra-Ufer im Schatten des Cafés Chez Nadine ist das Zentrum des Tages. Zudem gibt es fünf geführte Wanderungen, die etwa zwei Stunden dauern. Dazu gehört eine Kräuterwanderung, vormittags und nachmittags gibt es Touren mit Spielen für Kinder.

Für Kultur- und Naturinteressierte sind eine kurzweilige Wanderung am Vormittag und eine Musikwanderung am Nachmittag geplant. Startpunkt der Touren ist am Werra-Ufer, dort ist auch der Spielort für Familien. Stationen laden ein, kreativ zu sein und sich über die Tiere und Pflanzen zu informieren. Zeit kann man unter anderem auch bei einer Basketball-Challenge, Bubble-Soccer oder Riesen-Twister verbringen. Weitere Infos unter: www.kirschenland.de.