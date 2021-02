Eichsfelder Sängerin Jorita Solf ist beim "Perfekten Dinner"

Jorita Solf erhielt eine Nachricht per Messenger, bei der sie an einen Scherz glaubte. Und auch nach dem Informationstelefonat mit einer Fernseh-Produktionsfirma war sie noch skeptisch.

Erst habe sie die Nachricht in ihrem Messenger für einen Scherz gehalten, für einen „Fake”, wie es neudeutsch heißt, sagt Jorita Solf. In der Nachricht stand, dass es schön wäre, wenn sie als Kandidatin für das beliebte Fernsehformat „Das perfekte Dinner” bereitstehen würde. Aber die Neugier, was dahinter stecken mag, war größer. „Ich habe angerufen und siehe da: Es war tatsächlich die TV-Produktionsfirma.”