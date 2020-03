Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Entscheidung ist gefallen

Die Entscheidung ist gefallen: keine Palmsonntagsprozession in diesem Jahr! Nur wenige wissen, dass das bisher erst dreimal geschah: 1759 aus Kriegsgründen (laut Torsten Müller), 1899 wegen eines extremen Schneesturms und 1945 wegen des Krieges und drohender Tieffliegergefahr, wie unser Propst, Hartmut Gremler, Aufzeichnungen von Albert Heinevetter entnehmen konnte.

Bilder steigen auf, und so etwas wie ein verstecktes Schluchzen. Trauer!

Und es ist wie die Trauer am Grab: Wir wissen, dass es nicht anders geht! Wir wissen, dass das Leben weiter geht! Wir wissen aber nicht, wie! Gespalten-Sein! Die Vernunft sagt: Das ist richtig. Die Vernunft und unsere Güte sagen: Es geht um die Gesundheit und das Wohlbefinden von vielen, vielen. Gesichter, gute Gesichter, freundliche Gesichter, Gesichter voller Vertrauen! Menschen, die mit uns leben, die zu uns gehören. Sie alle sollen geschützt und geborgen bleiben. Sie alle sollen die Nähe Gottes, Seine Gnade, Seine Gegenwart gerade jetzt erfahren!

Da heißt es, zu lernen! Den Palmsonntag in Heiligenstadt und seinem Eichsfelder Umland auch in diesem Jahr begehen, ohne Prozession, aber mit dem Palmsonntag. Jeder für sich in seinem Daheim, mit seiner Familie, seinem Umfeld. Aber nicht allein! Denn der, den wir da Jahr für Jahr begleitet haben, das ist der Leidende. Er ist schon der Leidende beim Abendmahl, der einsam Leidende im Garten Getsemani, der schweigend Leidende im Trubel der Verspottung, der königlich Leidende am hochaufragenden Kreuz, der im Schmerz der Mutter Weiterleidende und schließlich der, der ausgelitten hat am Ende, im Grab!

Und er ist da, auch am kommenden Palmsonntag, ohne Prozession. Er ist da, in unserem Herzen, in unserm Erinnern, in unserer Dankbarkeit, dass wir dies so lange erleben durften. Und schließlich: Er ist da! Denn: Er ist der Herr! Von diesem Herrn, diesem stillen Gast am Brunnen bei Sychar erzählt uns das Evangelium vom kommenden Sonntag! Es erzählt uns von der Frau, die ihn im Laufe des Gespräches um Wasser bittet. Und es soll lebendiges Wasser sein. Anderes Wasser als das, was da aus der Erde kommt. Das Wasser des Verstehens, des Begreifens, des Ruhigwerdens und des Lieben Könnens, das Wasser der göttlichen Gegenwart.

Die Entscheidung ist gefallen: eine andere Palmsonntagsprozession in diesem Jahr. Eine Prozession im Herzen, eine ökumenische zumal, zu dem, um den es eigentlich geht. Eine Prozession, während der uns geschenkt werden mag, was den Samaritern geschenkt worden ist, nämlich die Erkenntnis: „Er ist wirklich der Retter der Welt.“ Weil wir erfahren können: Er kommt zu uns, um bei uns zu sein, wie es immer seine Absicht ist! Gott segne uns!