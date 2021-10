Die Geschichten hinterm Datum

Silvana Tismer über den 3. Oktober und andere Gedenktage

Nein, einen runden Geburtstag feiert die Deutsche Einheit in diesem Jahr nicht. 31 Jahre ist es her, dass aus zwei Ländern eins wurde. Und ein arbeitsfreier Feiertag ist es heuer auch nicht, er fällt auf einen Sonntag. Als wir uns über die Samstagsausgabe Gedanken machten, hatten wir eigentlich gar nicht vor, dass sich so viele Beiträge um diesen 3. Oktober drehen würden. Oder zumindest um das, was vor oder nach ihm passiert ist. Es hat sich einfach so ergeben.

Das heißt aber auch, dass es noch viele Geschichten um dieses historische Datum gibt, die noch nicht erzählt worden sind oder noch einmal neu erzählt werden müssen. Es ist gut, dass es diese Gedenktage gibt. Seien es der 3. Oktober, der 9. November oder der 17. Juni. In diesem Jahr blicken wir nicht nur auf 60 Jahre Mauerbau, sondern auch auf 60 Jahre „Aktion Kornblume“ und Massenflucht in Böseckendorf. Diese Tage sind dazu da, sich immer wieder daran zu erinnern, was Diktaturen mit Menschen machen, wie sie ihre Lebenswege und Schicksale beeinflussen und beeinflusst haben. Auch in den kommenden Jahren werden wir immer wieder den Blick auf die Ereignisse werfen und mit Sicherheit neue Geschichten zu erzählen haben, von Menschen, die vielleicht bislang nicht wollten. Denn mit der Geschichte ist es wie mit Büchern: Man sollte aus ihr lernen.