Die große Frage für viele Eichsfelder: Rechts oder links?

Eine Frage stellt sich für manche Eichsfelder etwa zwei Mal pro Monat. Dabei ist es eigentlich Routine.

Eigentlich ist es Routine. Ich habe es schon hunderte Male gemacht, und trotzdem ertappe auch ich mich hin und wieder dabei, dass ich beim Ansteuern der Tankstelle überlegen muss, auf welcher Seite des Autos eigentlich der Tankdeckel ist. Verflucht, ist er nun rechts oder links...?

Viel Zeit zum Grübeln bleibt allerdings nicht, denn schließlich kann man ja nicht mitten in der Einfahrt zur Oktansaftbar eine längere Denkpause einlegen oder gar erstmal aussteigen und nachsehen. Also verlässt man sich auf sein Bauchgefühl, fährt an die Zapfsäule – und stellt beim Aussteigen fest, dass der Instinkt einen mal wieder im Stich gelassen hat.

Daniel Wiegand Foto: Eckhard Jüngel

Gut, dann muss man eben jetzt gekonnt so tun, als wäre es genauso geplant gewesen, den Tankschlauch einen halben Kilometer rausziehen und ihn umständlich um das Heck des Vehikels zerren.

Zumindest kann ich mir die Unsicherheit damit schönreden, dass es davon abhängt, ob ich mit meinem Auto oder dem meiner Frau unterwegs bin. Denn bei unseren Gefährten liegt der Tankdeckel tatsächlich auf verschiedenen Seiten.