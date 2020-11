Mit großen Schritten geht es auf den Advent und die Weihnachtszeit zu. Und ein Begleiter der besonderen Art – aber nicht nur in diesen Wochen – könnte das Büchlein „So mittendrin – Dichtungen zur Weihnachtszeit“ des Heiligenstädters Johann Freitag sein.

„Tief in der DDR-Zeit, als wir das Wort ‚Krippenausstellung‘ noch kaum kannten, hat Herbert Vogeley, der Tischlermeister und Künstler, mit diesen in Heiligenstadt begonnen. Viele, viele Menschen waren einem Aufruf gefolgt und brachten Krippen zum Ausstellen. Und jetzt sah man sie, die eigene Krippe, kaum wieder zu erkennen in einer kunst- und liebevoll arrangierten Umgebung. Von da an gab es jährlich solche Krippenschauen“, erzählt Johann Freitag.

Berührt von der Heilsgeschichte

Immer blitzte bei den Darstellungen ein unübertreffliches Können wie in Zwischenzeilen auf. Und dann war noch etwas, ein Hingucker: die Gewänder. „Die textile Meisterschaft“, wie es Freitag nennt. Beide, Rosi und Herbert Vogeley, waren es, die das alles gemeinsam schufen. „Sie schöpften dabei aus einer schier unerschöpflichen Quelle, nämlich der inneren Berührtheit von der Heilsgeschichte, die in Bethlehem ihren sichtbaren Anfang nahm“, weiß Johann Freitag.

Kurz nach der Wende schufen die Vogeleys dann das, was zur Idee für dieses Büchleins wurde und was ihn inspirierte: Das Geschehen von Bethlehem mitten in Heiligenstadt. Für Johann Freitag stand fest: „Daraus muss ich etwas machen.“

Während später große Teile der umfänglichen Krippensammlung des Ehepaares Vogeley im Kloster Helfta eine neue Bleibe fanden, verblieben die Heiligenstadt betreffenden Installationen dort.

„Jahrelang waren sie im Eichsfeldmuseum der Stadt Heiligenstadt zu besichtigen. Jetzt mussten sie, dringender Umbauten wegen, ihren Platz verlassen. Gut verpackt wird sich zeigen, was mit ihnen in Zukunft geschieht. Dem Museum sei von Herzen Dank gesagt für die zur Verfügung gestellten Fotos, die dieses Bändchen zeigt“, so Johann Freitag. Die im Moment nur noch im Foto sichtbaren Installationen regten ihn, den Bewunderer von Herbert Vogeleys Kunst, an, die Erinnerung „an das Einmalige und Einzigartige“ zu bewahren und ihm einen würdigen Rahmen zu schenken.

Schwere Kost und einfachere Gedichte

„Ich kleidete den Zyklus, der durch seine Farben und seine wiedererkennbaren Örtlichkeiten sprach, in eine heute aus der Mode gekommene Gedichtform, einen so genannten Sonettensatz. Vierzehn jeweils 16-strophige Sonetten bilden durch Verwendung aller 16 Schlusszeilen ein 15., das „Meistersonett“. Weil das schwere Kost ist, entstanden jeweils parallel einfachere Gedichte“, erklärt der Heiligenstädter. Das anspruchsvolle Werk von Johann Freitag will zudem dem Leser mehr als nur eine Botschaft mitgeben. Es enthält viele Botschaften, die ihn durch das ganze Jahr begleiten und die auch in der Corona-Zeit durchaus als Mutmacher verstanden werden können. „Ich habe versucht, Verstummten eine Stimme zu geben“, sagt der Diakon. Gedacht ist das Büchlein „So mittendrin – Dichtung zur Weihnachtszeit“ zum einen für all jene, die die Krippenkunst von Herbert Vogeley und seiner Frau lieben, zum anderen für die, die Heiligenstadt einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchten, und zwar das Geschehen der heiligen Nacht mitten in Heiligenstadt. Denn die Hintergründe für die Krippeninstallationen bilden Orte, die es in der Kreisstadt gibt oder auch solche, die bereits verschwunden sind, wie die Gaststätte „Insel“. Dargestellt ist unter anderem die Stadtmauer, die Klöppelsklus oder der Klausberg.

Um die historischen Orte zu kennzeichnen, wurden Erläuterungen des aus Kreuzebra stammenden Jesuiten Johann Wolf (1743 – 1826) verwendet. Markus Scholle sorgte für das Layout. „So mittendrin – Dichtung zur Weihnachtszeit“ gibt es in Wetzels Buchhandlung in Heiligenstadt zum Preis von 14,95 Euro.