Die Kindergärten sind die Sorgenkinder des Bürgermeisters von Breitenworbis

Das Thema Kindergärten treibt den Bürgermeister von Breitenworbis und Bernterode, Cornelius Fütter (pl), um. Es ist eines, das ihn sauer macht und Sorgenfalten produziert.

Fest steht, dass die Kommune den neuen Kindergarten in Bernterode baut und nicht, wie eigentlich geplant, die Bürgerstiftung Bernterode. Mit Stimmenmehrheit beschloss das der neu gewählte Gemeinderat, in dem die Breitenworbiser einen Sitz mehr als die Nachbarn haben. „Es ist ein demokratischer Beschluss“, sagt Fütterer, der nicht verhehlt, dass er mit der Entscheidung nicht sehr glücklich ist, hatte sich doch das alte Gremium anders positioniert. „Es stand 100 Prozent hinter der Stiftung. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass der Landrat derart dagegen ist, dass die Stiftung das Vorhaben realisiert“, erklärt der Bürgermeister, der von vielen anderen Seiten positive Resonanz auf das Ansinnen bekam.

Bürgermeister schätzt Ehrenamtliche

„Das Ehrenamt hat nun einen Tritt bekommen. Es sind schließlich Ehrenamtliche, die sich in der Stiftung engagieren und sich viele Gedanken um den Neubau gemacht haben. Jeder Bürgermeister kann sich glücklich schätzen, solche Macher zu haben. Wir sind auf Menschen angewiesen, die sich einbringen. Der Bürgermeister allein ist nicht Gemeinde. Und sonst gelten ja auch die Worte ‚kommunale Selbstverwaltung“, sagt Fütterer und macht seinem Unmut Luft. Würde die Stiftung, die sich nun der Außenanlagen des neuen Kindergartens annehmen will, die Einrichtung bauen, hätte ihm das besser gefallen. „20 Jahre, so lang wäre die Kreditlaufzeit gewesen, hätte das Objekt der Stiftung gehört, dann wäre es an die Gemeinde gegangen, und die hätte keine Miesen gemacht“, meint er mit einem Schulterzucken. Und er stellt einen Kostenvergleich an: „Würde die Stiftung bauen, kostete das rund 1,9 Millionen Euro. Nach dem, was uns der Landkreis vorgelegt hat, sind es rund 2,5 Millionen Euro“.

„Das Finanzkonzept ist auf den Kopf gestellt“

Dank der Stiftung Bernterode liegt bereits die Baugenehmigung für das Kindergartengebäude vor. Nun soll die Realisierung über die Dorferneuerung laufen. „Es wird das Hauptprojekt 2020/2021, weil es um eine Pflichtaufgabe geht“, sagt Fütterer und lässt keinen Zweifel daran, dass dafür andere Vorhaben in den Hintergrund treten müssen. Trotzdem soll alles getan werden, um auch andere Projekte zu stemmen. Im Plan ist weiter die Dachsanierung der Breitenworbiser Trauerhalle. Versuchen will die Gemeinde auch, das Festzelt durch ein neues zu ersetzen, und in der Nachbarschaft den Spielplatz mit weiteren Geräten ausstatten. Auf einiges – das ist für dennoch Fütter klar – wird man aber verzichten müssen. Aus dem Bühnenanbau der Bernteröder Turnhalle werde wahrscheinlich erstmal nichts. Für Breitenworbis würden sicher auch zwei Projekte wegfallen. „Das Finanzkonzept ist auf den Kopf gestellt. Für den Kindergartenbau ist zwar eine Förderung zugesagt, aber der Prozentsatz steht nicht fest“, so der Bürgermeister.

So gar nicht anfreunden kann er sich auch mit einem dritten beitragsfreien Kindergartenjahr. „Das ist völliger Schwachsinn. Wenn Bildung ab 0 Jahren, dann sollte die das Land finanzieren. Wir zahlen ja auch nicht für die Schulen“, erklärt er und verweist darauf, dass ein beitragsfreies Jahr die Eltern entlaste, der Kommunalanteil jedoch bleibe. In Breitenworbis und Bernterode bilden die Kosten für die Tagesstätten den größten Haushaltsposten, schlagen mit insgesamt rund 1,5 Millionen Euro zu Buche. Etwa eine Million Euro davon seien die ungedeckten Betriebskosten, heißt es.