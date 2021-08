Die Kratzdistel in goldenem Schein

Wachstedt. Auf der Burg Gleichenstein zwischen Wachstedt und Martinfeld erscheinen die Disteln fast golden..

Die Tage werden langsam kürzer und dennoch können wir uns über wärmende Sonnenstrahlen freuen. Und tolle Fotomotive hat uns die Sonne auch beschert, zeichnet sie doch oft bei ihrem Aufgang oder Untergang wunderbare Bilder an den Himmel. So auch vor wenigen Tagen auf der Burg Gleichenstein zwischen Wachstedt und Martinfeld. Hier verlieh die Abendsonne der Acker-Kratzdistel, die man in der Umgebung von Göttingen unter dem Namen Mausdistel kennt, einen imposanten Anblick mit einem goldenen Schein. Zu sehen sind der Fruchtstand und der Pappus des Gewächses, der bereit ist, die Samen in die Umgebung zu entlassen.