Die Last, die du trägst – nicht nur im Eichsfeld

Pfarrer Johannes Möller aus Heiligenstadt erzählt eine symbolische Geschichte. Er weiß, was viele Menschen nicht nur im Eichsfeld niederdrückt. Aber er kann auch eine Lösung anbieten.

Er stand am Straßenrand, den Rucksack hochbepackt, mit dem Daumen nach oben. Als ich ranfuhr, kam er sofort. Ja, ein Stück konnte ich den jungen Mann mitnehmen.

So quetschte er sich mit einem erleichterten Lächeln auf den Vordersitz und wuchtete den Rucksack auf seinen Schoß. Er wolle ihn lieber hier vorn haben, meinte er, als ich etwas erstaunt schaute, und nuschelte etwas von schlechten Erfahrungen und Vorsicht.

Johannes Möller ist evangelischer Pfarrer in St. Martin in Heiligenstadt. Foto: Eckhard Jüngel / Funkemedien Thüringen

Wir kamen schnell ins Gespräch, er wolle durch Frankreich, vielleicht auch Spanien – mal sehen. Ja, mehr als die 25 Kilo im Rucksack brauche er nicht, und zum Schlafen finde sich immer ein Fleckchen. Immer wieder schob er den Rucksack hin und her, begann langsam zu schwitzen, doch ablegen wollte er ihn nicht. Als er einige Zeit später ausstieg, war er ziemlich geschafft. Ich dachte: „Armer Kerl! Er hätte es viel einfacher haben können!“

Immer wieder muss ich an ihn denken, denn ich begegne oft Menschen wie ihm, die nicht den Mut haben, ihre Lasten abzulegen, ja, vielleicht sogar abzugeben. Sie stöhnen unter all dem Gepäck, was ihnen aufgeladen wurde, rackern sich ab, und sind doch nur noch erschöpft und kaputt.

Die Sorge um den Arbeitsplatz oder die Gesundheit, die hohen Preise oder den Krieg in der Ukraine, um die Kinder oder einen anderen lieben Menschen, Angst vor der Zukunft, Stress, Hoffnungslosigkeit, Termindruck, zerbrochene Beziehungen, Tod, Geldsorgen, Lieblosigkeit, Versagen, Schuld – all das drückt uns nieder, raubt uns Kraft.

Wir tragen so viel Gepäck und sehen, beladen wie die Maulesel, nicht mehr, dass da einer ruft, einer, der helfen will und kann. „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ (Matthäus 11,28) ruft Christus uns im Namen seines Vaters, unseres Gottes zu.

„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“ fügt sein Jünger Petrus hinzu (1. Petrus 5,7). Und Petrus hat diese Liebe und Fürsorge Jesu erlebt.

Warum nehmen wir Jesus und Petrus nicht einfach beim Wort?

