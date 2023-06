Die Nacht der Ruhestörungen im Eichsfeld

Eichsfeld. Gleich acht Mal wurden die Polizisten im Eichsfeld in der Nacht zum Sonntag um Hilfe gebeten. Teils mussten sie eingreifen, teils aber ging es gleich mit Vernunft ab.

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag wurden der Polizeiinspektion Eichsfeld insgesamt acht Ruhestörungen gemeldet. Dabei wurde bei der Prüfung an der Kurparkklinik in Heiligenstadt eine Personengruppe mit Musiklautsprecher festgestellt, heißt es aus der Inspektion. Bei der anschließenden Kontrolle wurden kleine Mengen an Cannabis fest- und sichergestellt. Eine entsprechende Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Bei den anderen Einsätzen konnte durch die Kommunikation mit den Verursachern durch einsichtiges Verhalten die Störung behoben werden. In einem Fall meldete sich sogar der Anrufer wenig später noch einmal und teilte mit, dass nach eigenem Ansprechen der Verursacher die Lärmquelle abgestellt hat. „Unser Einsatz hatte sich damit erledigt“, schreibt die Eichsfelder Polizei in ihrem Bericht.