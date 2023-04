Die Osterfeuer am Sonntag im Eichsfeld

An der Unstrutquelle in Kefferhausen fanden sich bereits am Samstag viele Gäste zum Osterfeuer ein.

Eichsfeld. Bereits am Samstag waren die Osterfeuer im Landkreis Eichsfeld schon weithin sichtbar. Aber auch heute werden noch einige Feuer lodern. Die Veranstalter haben uns folgende Orte und Zeiten mitgeteilt:

Auf dem Platz im Hermerthal am Ortsausgang in Richtung Teistungen wird das diesjährige Osterfeuer in Hundeshagen am Sonntag um 17 Uhr durch Pfarrer Tobias Reinhold angezündet.

Auf dem Festplatz hinter der Feuerwehr wird in Heiligenstadt am Ostersonntag das traditionelle Feuer in brennen. Ab 19 Uhr geht es los. Für Anreisende mit dem Pkw stehen Parkplätze bereit.

Auf den Madeberg bei Küllstedt lädt der Feuerwehrverein am Sonntag ab 18.30 Uhr zum Osterfeuer ein. Auf dem Hühnerberg brennt am Sonntag ab 19 Uhr in Bischofferode das Osterfeuer.

In Arenshausen und Fretterode werden die Feuer am Sonntag jeweils ab 19 Uhr für Wärme sorgen. In Hohengandern brennt das Osterfeuer am Sonntag ab 18 Uhr am Sportplatz. Hinter das Dorfgemeinschaftshaus wird am Sonntag ab 18.30 Uhr in Kirchgandern zum Osterfeuer eingeladen. Auf dem Osterfeuerplatz im Marth wird am Sonntag ab 18.30 Uhr gefeiert. In Rustenfelde sind die Gäste am Sonntag ab 18 Uhr zum Osterfeuer eingeladen. Und Schachtebich freut sich der Heimatverein am Sonntag ab 18 Uhr auf viele Gäste zum Traditionsfeuer.

Am Wetterkreuz, oberhalb der Anton-Thraen-Straße, wird in Holungen das Osterfeuer am Sonntag um 19.30 Uhr entfacht. Ab 19 Uhr lodern die Flammen am Sonntag im Werningerode am Schenkenberg. In Epschenrode startet der Verein „Epschenrode erLeben“ mit dem Feuer am Sonntag um 19 Uhr auf dem Schmiedeberg. Und am Sportlerhaus in Weißenborn-Lüderode lädt der Sportverein am Sonntag ab 19.30 Uhr zum Osterfeuer ein.

Der Burschenkirmesverein Großbartloff lädt am Sonntag ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf den Maiplatz ein. In Uder lodern die Flammen des Feuers am Sonntag ab 17 Uhr am Radweg nach Lenterode.

In Breitenworbis wird zur traditionellen Veranstaltung am Sonntag ab 18.30 Uhr an den Sportplatz eingeladen. In Gernrode wird das Feuer am Sonntag um 19 Uhr am Sportplatz angezündet.