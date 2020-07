Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Paten: Diese beiden Landräte halten Amtsrekord in Deutschland

Wer Martina Schweinsburg auf ihrem Mobiltelefon anruft, hört zuerst das berühmte Stück von Nino Rota. Der italienische Komponist hatte es einst für die Verfilmung des Romans „Der Pate“ geschrieben, der die Geschichte von einem Mafiaboss in New York erzählt. Sie möge die Musik einfach, sagt sie zu der eher ungewöhnlichen Warteschleifenauswahl. Mehr stecke da nicht dahinter, wirklich nicht.

Nun ist Martina Schweinsburg natürlich keine Vorsteherin einer kriminellen Organisation, ganz im Gegenteil. Sie amtiert als demokratisch gewählte Landrätin des Landkreises Greiz und Präsidentin des hiesigen Landkreistags. Trotzdem existiert da eine Parallele: Die Kommunalbeamtin betrachtet den thüringischen Teil des Vogtlands, den sie im staatlichen Auftrag verwaltet, als ihr ureigenes Revier. Und sie sieht die Menschen, die darin leben, als ihre Familie.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beide haben gut 30 Jahre auf ihrem Posten absolviert

Wer diese Parallele weiterverfolgt, quer durch Thüringen, vom Osten bis in den Norden des Landes, gelangt zu einem Amtskollegen von Martina Schweinsburg, der auch so etwas wie ein Pate ist, im eigentlichen, lateinischen, christlichen Wortsinn. Werner Henning ist nicht nur tiefgläubiger Katholik, der am heiligen Sonntag die Dorforgel bedient: Er herrscht über seinen Hoheitsbereich, der nahezu vollständig das südliche Eichsfeld umfasst, wie ein Patrinus, ein geistiger Vater.

So wie Martina Schweinsburg identifiziert er sich nicht nur mit seinem Kreis: Er personifiziert ihn. Das ist eine Erklärung für den erstaunlichen Umstand, dass von allen 294 Landräten und Landrätinnen, die es in Deutschland gibt, sich Schweinsburg und Henning am längsten im Amt befinden. Gut 30 Jahre haben sie auf ihren Posten absolviert. Eine zweite, vergleichsweise profane Erklärung: Eine besonders lange Amtszeit muss besonders früh beginnen dürfen.

Karrieren starten in den letzten Monaten der DDR

Die Karrieren der beiden dienstältesten Landräte der Bundesrepublik starteten in den historischen, letzten Monaten der DDR, in denen die alten Eliten ersetzt werden mussten, aber erfahrene, unbelastete Nachfolger rar waren. So konnte es dazu kommen, dass die Kreisverordneten in Heiligenstadt am 7. Dezember 1989 den 33-jährigen Intellektuellen Henning, der über Lessing promoviert, das örtliche Theodor-Storm-Museum aufgebaut und auf den Demonstrationen geistvoll-patriotische Reden gehalten hatte, zum Vorsitzenden des Rates des Kreises wählten. Und so konnte es kommen, dass wenig später der erste frei gewählte Kreistag des Kreises Zeulenroda die 31 Jahre alte Zoopflegerin und Veterinäringenieurin Schweinsburg zur Landrätin bestimmte - übrigens als eine von drei Frauen, die es damals in Thüringen in das Amt schafften.

Die dritte Erklärung ist parteipolitisch. Schweinsburg und Henning gehören der CDU an, die im Jahr 1990 Thüringen fast vollständig beherrschte und das Land ein knappes Vierteljahrhundert regierte. Wer nicht Mitglied war, der konnte im Zweifel wenig werden. Henning war schon in der DDR in die Blockpartei eingetreten, um studieren zu können, wie er sagt. Schweinsburg wurde mit der Wende Christdemokratin. Und obschon beide immer mal wieder mit der CDU fremdelten, war sie doch eine Basis ihrer kommunalen Macht.

Im Jahr 1994, als der Kreis Heiligenstadt mit dem Nachbarkreis Worbis zum Landkreis Eichsfeld fusionierte, wählten die Bürger Henning erstmals direkt - und danach im Sechsjahresrhythmus immer wieder. Zuletzt, im April 2018, bekam er im ersten Wahlgang 82,2 Prozent der Stimmen. Die linke Gegenkandidatin hatte, so wie alle Gegenkandidaten vor ihr, keinerlei Chance.

Ähnlich stark ist inzwischen die Position von Martina Schweinsburg in ihrem Landkreis, der 1994 aus den Kreisen Greiz und Zeulenroda gebildet wurde und dessen Führung sie sich bei der Direktwahl knapp sicherte. Später musste sie dann nur noch einmal in Stichwahl, im Jahr 2006, als die heutige Finanzministerin Heike Taubert von der SPD gegen sie antrat. Vor zwei Jahren wurde Schweinsburg - gegen zwei Mitbewerber - mit Zweidrittelmehrheit im Amt bestätigt.

Trotzige Abneigung gegenüber den Regierenden

Natürlich gibt es Unterschiede, im Habitus, im Auftreten, in der Sprache. Um ein grobes Bild zu nutzen: Der Landrat regiert von der Kanzel herab, die Landrätin beherrscht das Kirmeszelt. „Der Werner ist der Philosoph von uns beiden“, sagt Schweinsburg selbst. „Ich bin da mehr normal und einfach gestrickt.“

Doch Macht formt Menschen, und sei es die Verwaltungsmacht über jeweils etwa 100.000 Menschen. Mittlerweile regieren Schweinsburg und Henning ihre Landkreise in absolutistischer, ja nahezu autokratischer Manier. Nichts geschieht im Eichsfeld und im Vogtland ohne die beiden, nicht in den Verwaltungen, den Sparkassen, den Krankenhäusern und nicht in den Kreistagen.

Insbesondere Henning hat seine Heimat nach seinem Willen und seiner Vorstellung umgebaut. Das Ergebnis ist einer der modernsten, wohlständigsten und autonomsten Landkreise Ostdeutschlands – und der einzige Kreis der Republik, der sich mit den Eichsfeld-Werken versorgt. Die Nähe zu Niedersachsen und Hessen, die Autobahn 38, und der Umstand, dass die Einheimischen besonders verwurzelt in ihrer Region wirken, halfen dabei.

Coronavirus forderte in Greiz viele Opfer

Dagegen wirkt Schweinsburgs Bilanz durchwachsen, was wiederum damit zu tun hat, dass ihr Kreis die arme Stadt Gera umschließt und an das strukturschwache Westsachsen grenzt. Aber der Landrätin fehlt eben auch die rationale Akribie Hennings, mit der er seinen Kreis mikroorganisiert.

So tatkräftig sie den Schutz vor dem Hochwasser organisiere, so überfordert wirkte ihre Verwaltung zuletzt bei der komplexen Bedrohung durch die Pandemie. In keinem Thüringer Kreis forderte das Coronavirus so viele Opfer wie in Greiz, was aber bei Schweinsburg nur den üblichen Reflex auslöste.

Die Schuld, sagte sie, liege allein beim Land. In gewisser Weise zeigt diese Reaktion aber auch eine Gemeinsamkeit mit Henning.

Beide teilen eine Abneigung gegenüber den Regierenden. Als der Kampf gegen die Gebietsreform wogte, standen beide an vorderster Front gegen die Erfurter „Kolonialmächte“, wie sie Schweinsburg nannte.

„Wir können beide fundamental sein“, sagt Henning, was auch mit dem Aufwachsen in der DDR zu tun habe. „Die Doppelgesichtigkeit im Beruflichen und im Privaten hat uns geprägt. Wir empfinden oft: Das geht den Staat nichts an!“

Doch im strategischen Vorgehen unterscheiden sich Landrätin und Landrat dann doch. Henning leistet von der Heiligenstädter Ferne Widerstand und grenzt sich, soweit es denn irgend geht, von seiner Partei ab. Derweil sucht Schweinsburg den Weg durch die Gremien und über ihre Partei.

Henning lehnt Extremismus der AfD ab

Seit 2012 führt sie den Landkreistag und mimt mit Lust die Nemesis der Landesregierung. In der CDU leitet sie den heimischen Kreisverband und ließ sie sich zuletzt sogar als stellvertretende Landeschefin nominieren. Und noch ein zentraler Unterschied: Die Landrätin agiert instinktgetriebener und populistischer als der Landrat. Sie will nicht verstehen, was an der AfD so schlimm sein soll. Eine 20-Prozent-Partei, sagte sie, könne man nicht einfach ignorieren.

Henning hingegen lehnt allein schon aus seinem Glauben heraus den Extremismus der AfD ab, lieber sucht er ein gemeinsames Wertefundament mit dem linken Protestanten Bodo Ramelow. Im vergangenen Winter, als die Irrungen und Wirrungen um die Ministerpräsidentenwahl die Thüringer CDU säuberlich zerteilten, fanden sich Landrätin und Landrat kurzzeitig auf verschiedenen Seiten wieder.

Amtszeit währt bis 2024

Vielleicht lässt sich am Ende die Erklärung für das ewige Landratswesen mit dem Modewort Authentizität zusammenfassen. „Die Leute wissen 100-prozentig, woran sie an mir sind“, sagt Martina Schweinsburg. „Auf kommunaler Ebene merken die Leute noch, ob die Menschen echt sind“, sagt Werner Henning.

Bis 2024 währt die Amtszeit der beiden noch; dann, so besagt es das Gesetz, dürfen sie aus Altersgründen nicht wieder kandidieren. Doch die Ära eines Paten kann eine Wahl nicht beenden.

Das könnte Sie auch interessieren: