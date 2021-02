Die Reitschulbetreiberin Lisa Gaarz in Teistungen kämpft um ihre Pferde

Lisa Gaarz betreibt in Teistungen eine Reitschule. Aufgrund der Coronapandemie kann sie derzeit weder Reitstunden noch Seminare geben. Maultier Radieschen ist gern an ihrer Seite.

Lisa Gaarz geht langsam durch den Stall. Liebevoll wandert ihr Blick von einem zum nächsten Tier. Neun Pferde nennt die 31-Jährige ihr Eigen. Vor kurzem waren es noch zehn. Isländer Vinur ist jüngst in einer Tierklinik gestorben. Vinur, im Isländischen bedeutet das Wort Freund, war genau das, was sein Name sagt. „Seit 14 Jahren war er an meiner Seite“, sagt sie. Doch es ist nicht nur die zu erwartende hohe Rechnung, die sich zwischen 12.000 und 15.000 Euro bewegen dürfte, die der Reitschulbesitzerin Sorgen macht. Aufgrund der Coronapandemie kann sie derzeit weder Reitstunden noch Seminare geben. Das heißt: Einnahmen fehlen.