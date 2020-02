Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die richtige Kostümwahl

Es ist so weit: Die tollen Tage gehen los. Vom Fetten Donnerstag bis zum Rosendienstag wird gefeiert, geschunkelt, gegessen und auf den Tischen getanzt. Denn die Zeit drängt, bekanntlich ist am Aschermittwoch alles vorbei. Dann kommen die Kostüme wieder in den Schrank oder auf den Dachboden, wo eben Platz ist.

Apropos Kostüm? Haben Sie für den Endspurt der Session schon alles zusammen? Sitzt das Kleid, passt der Hut zu den Schuhen? Und hat Ihr Kind auch sein Lieblingskostüm bekommen? Tja, es ist nicht einfach, wenn die kleine Tochter so gern ganz in Blau Meerjungfrau sein will, aber jetzt doch Marienkäfer sein muss, nur weil das Kostüm der großen Schwester jetzt passt. Da fließen bestimmt Tränchen. Aber nicht der Begeisterung. Und versuchen Sie auch nicht, den Jungen in ein Rotkäppchen zu verwandeln. Auch das hat es in meinem Bekanntenkreis erfolglos gegeben. Von dem Geschrei wurde mir noch Jahre später erzählt. Drücken Sie ruhig ein Auge zu, schließlich sollen in den kommenden fünf Tagen alle ihren Spaß haben, auch die Kleinen. Nicht, dass aus ihnen aus Gnatz noch echte Karnevalsmuffel werden. Die hiesigen Vereine werden schon genug von Nachwuchssorgen geplagt. Doch davon werden wir alle in den tollen Tagen nichts merken.