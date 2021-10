Die rote Katze im Feld

Silvana Tismer über eine tägliche Begegnung

Ich mag Katzen. Ja, ist so. Auch wenn ich selbst keine habe und auch keine will. Wenn ich eine streicheln möchte, habe ich jederzeit eine zur Hand. Sogar, wenn sie gräflicher Herkunft sind, sind sie sich nicht zu schön, sich ordentlich von mir kraulen zu lassen oder sich gar in meine Tasche zu setzen.

Seit geraumer Zeit begegnet mir täglich eine Katze auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich heimkomme. Sie ist hellrot. Ich weiß nicht, ob Kater oder Dame. Sie sitzt fast immer an der gleichen Stelle am Rand eines Feldes, den Schwanz elegant um sich gelegt und starrt versonnen in die Ferne. Von vorbeirauschenden Autos lässt sie sich nicht stören. Manchmal stromert sie auch über das Feld, schaut in Mauselöcher oder spaziert gegenüber über eine Wiese.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Man kann sich wirklich an solche wiederkehrenden Begegnungen gewöhnen. Ich erwische mich dabei, dass ich jeden Tag nach ihr Ausschau halte. Jetzt habe ich sie schon drei Tage lang nicht gesehen und fange an, mir Sorgen zu machen. Ist ihr was passiert?

Komisch, denn eigentlich geht sie mich gar nichts an. Ich weiß nichts über sie, nicht, wie sie heißt oder in welches Haus sie gehört. Aber sie hat sich in meinen Alltag und auch irgendwie in mein Herz geschlichen. Ich glaube, ich werde lächeln, wenn ich sie wieder am Feldrand sitzen sehen kann.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.