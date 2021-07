Markus Hampel, Pfarrer in Worbis

Manche sind schon weg, ein paar schon wieder zurück und viele von uns freuen sich noch darauf – auf den Urlaub. Vielleicht auch mit einem bangen Blick auf die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen.

Die einen planen akribisch jeden einzelnen Schritt, andere wieder sind sehr spontan und wissen am Morgen noch nicht, wo abends ihr Bett stehen wird.

Für viele ist aber eines gemeinsam: Die wenigen freien Tage im Sommer werden zum Höhepunkt des Jahres. Endlich raus! Endlich frei! Etwas Neues sehen, andere Menschen, vielleicht andere Kulturen, oder einfach nur die Seele baumeln lassen, ein Buch lesen, einem Hobby frönen, lange schlafen oder sportlich sein. Wir haben konkrete Vorstellungen, wie die „schönste Zeit des Jahres“ für uns aussehen soll. Eine Städtereise mit Kunst und Kultur oder Ferien auf dem Bauernhof. Aktivurlaub in den Bergen oder Strandbar. Aktiv oder chillig, vielleicht von beidem etwas.

Der Eine oder die Andere nehmen sich jedoch liegengebliebene Arbeit an den Urlaubsort mit und reisen mit Aktenordnern, Terminkalender und To-do-Listen an. Sie wollen oder müssen das aufarbeiten, was im Laufe des Jahres liegengeblieben ist.

Für mich ginge das nicht! Da könnte ich nicht abschalten! Da würde meine Seele an den Urlaubsort nicht nachkommen, sondern immer noch zu Hause hocken. Und nach dem Urlaub, bräuchte ich Urlaub vom selbigen.

Gott sei Dank sieht Jesus das ähnlich. Er nimmt seine Jünger, die völlig abgekämpft von einer erfolgreichen Missionsreise zurückkehren, erst mal raus aus dem Trubel. Weg, an einen stillen, einsamen Ort. Er verordnet Ruhe, Abstand, Stille und Nichtstun. Vielleicht nicht die schlechteste Idee für einen Urlaub. Um anzukommen, dort, wohin ich unterwegs bin, bei mir selbst und nicht zuletzt – bei Gott!

Einen erholsamen Urlaub und eine gute Zeit wünsche ich Ihnen.