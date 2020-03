Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Suche nach Firmen

Es ist verrückt! Da beschließen die Abgeordneten des Thüringer Landtages, die Landkreise und Kommunen mit einem zusätzlichen Investitionspaket zu unterstützen. Aber das Geld für die Bauprojekte ist die eine Seite der Medaille. Die Kehrseite ist die Umsetzung. Denn es braucht Firmen, die die Arbeiten ausführen können.

Doch bei den meisten Firmen sind die Auftragsbücher randvoll. Das weiß auch Frank Dörnbach vom Liegenschaftsamt des Landkreises Eichsfeld. Baufirmen kämen schon heute an ihre Kapazitätsgrenzen in der Abarbeitung und Annahme von Aufträgen und nehmen an öffentlichen Ausschreibungen nur zurückhaltend teil, berichtet Dörnbach.

Für die Schüler und Lehrer zum Beispiel in Brehme ist dies glücklicherweise gelungen. Vielleicht erinnern sich die Mädchen und Jungen bei der späteren Berufswahl an einen handwerklichen Beruf, um so als Fachkraft in einer Firma den nachfolgenden Generationen auch solche tollen Lernmöglichkeiten zu ermöglichen und Investitionen in die Tat umsetzen zu können. Bleibt zu hoffen, dass sich in Zukunft genug Firmen finden, die nicht nur die Projekte des Landkreises Eichsfeld zeitnah und auch zu halbwegs annehmbaren Preisen umsetzen können.