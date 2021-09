Die Themen ändern sich

Sigrid Aschoff über Corona und den Papstbesuch

So mancher Kirmesverein macht sich derzeit wieder Gedanken, wie das Kirchweihfest in diesem Jahr begangen werden soll, oder ob überhaupt in großem Rahmen. Denn momentan liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 42. Eine Entscheidung zu treffen, ist schwer. Einerseits ist das Fest fester Bestandteil im Jahreskreis, andererseits tragen die Organisatoren Verantwortung mit Blick auf das Infektionsgeschehen.

Vor zehn Jahren musste sich niemand Gedanken über das Coronavirus, die Einhaltung von Sicherheitsabständen und die Durchführung von Veranstaltungen machen. Zum Glück. Da gab es im Eichsfeld nur ein Thema: das Großereignis Papstbesuch in Etzelsbach. Dem fieberten alle am 23. September nach gigantischer Vorbereitung entgegen. Am Tag davor ging es darum, letzte Vorbereitungen zu treffen, damit die Autobahn und viele andere Straßen pünktlich gesperrt werden konnten, und es wurden unzählige Versorgungsbeutel für die Organisationskräfte gepackt. Da wurde noch einmal die Technik am riesigen Altar inspiziert, nochmals gehorcht, ob bei den Chören jeder Ton sitzt. Privat wurden die Rucksäcke gepackt, Fahnen und Banner auf Vordermann gebracht, Laufschuhe geputzt.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ich hätte gern gewusst, was im Eichsfeld in zehn Jahren das Thema ist.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.