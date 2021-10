Das Grenzlandmuseum in Teistungen.

Die tödliche Flucht des André Rößler am Grenzübergang Duderstadt/Worbis

Teistungen. Die Hörspielpremiere findet im Grenzlandmuseum in Teistungen statt.

„Ich geh dort kaputt“, sagt der 19-jährige André Rößler aus Hohndorf (Sachsen) seiner Mutter beim Abschied. Im Mai 1976 wird er zur Nationalen Volksarmee eingezogen. Nach vier Monaten Drill und Schikanen bekommt Rößler, Ladeschütze im Regiment Mühlhausen, am 4. September 1976 erstmals Ausgang. Er flüchtet. Kurz vor Mitternacht erreicht er die DDR-Grenze unmittelbar neben dem Grenzübergang Duderstadt/Worbis. Rößler versucht, die Selbstschussanlage am letzten Grenzzaun zu überwinden. Zwei Splitterminen verletzen ihn tödlich.

Im Ministerium befürchtet man, „daß die Weltöffentlichkeit von diesem Vorkommnis Kenntnis erlangt“ und beschließt: „Wir müssen die Eltern in den Griff bekommen – sie müssen sich einverstanden erklären, daß der Sarg geschlossen bleibt.“

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Roman Grafe hat diese Geschichte in einem Hörstück erstmals ausführlich dokumentiert. Es gelang ihm, für diese Produktion ein Star-Ensemble zusammenzubringen, so Mira Keune, Geschäftsführerin des Grenzlandmuseums. Die Hörgeschichte kann künftig im Museum erstanden werden, soll aber auch bei Führungen und Gedenkwanderungen eingesetzt werden.

Die Premiere findet Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Bildungsstätte statt. Anmeldungen unter Telefon: 036071/97112 oder per Mail an bildungstaette@grenzlandmuseum.de.