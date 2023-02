Die tollen Tage im Eichsfeld: Helau, Kostüme und jede Menge Stimmung

Der größte Karnevalszug im Eichsfeld wird sich am Sonntag um 14 Uhr in Heiligenstadt in Bewegung setzen und durch die Innenstadt bis zur Stadthalle ziehen.

Eichsfeld. In zahlreichen Orten des Eichsfeldes wird das bevorstehende Karnevalshauptwochenende gefeiert. Die Programme reichen von Büttenreden und Maskenbällen über Umzüge bis hin zum Frühshoppen am Rosenmontag – eine Übersicht.

Den Eichsfelder Karnevalisten steht das große Hauptwochenende bevor. Im gesamten Eichsfeld wird gefeiert. Bereits am Donnerstag sind vielerorts die Weiber in seit Wochen ausverkauften Häusern los. Bis Rosenmontag bleibt kaum Luft zum Durchatmen.

Berlingerode

Die „drei tollen Tage“ beginnen mit dem Prinzenball am Samstag um 20 Uhr im Saal. Sonntag finden ab 13 Uhr Umzug und ab 15 Uhr Kinderfasching im Saal statt. Am Abend folgt nahtlos der Kostümfasching. Montag gibt es ab 10 Uhr den Frühschoppen mit traditioneller Versteigerung des letzten Klößchens.

Birkungen

Zur Fetten-Donnerstags-Party laden die Birkunger am Donnerstag ab 20 Uhr ein. In den Büttenabend gehen sie am Samstag ab 19.30 Uhr. Karten dafür können Samstag ab 13 Uhr erworben werden. Sonntag folgt ab 14 Uhr der Kinderfasching, bevor Montag in der Festhalle Siechen ab 11.11 Uhr die schon legendäre Rosenmontagsparty gefeiert wird – öffentlich für alle.

Breitenworbis

Unter dem Motto „Unser Herz das tanzt vor Glück, Battern ist auf dem Saal zurück“ gehen die Breitenworbiser Donnerstag mit Big Brother Klaus (BB Klaus) in den Weiberfasching, Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Am Samstag folgt die 2. Sitzung, los geht es mit dem Programm um 19.30 Uhr. Beide Veranstaltungen finden im Gemeindesaal statt.

Brehme

Den Beginn machen die närrischen Weiber am Freitag, 19.30 Uhr, mit der Absetzung des alten Prinzenpaares und der Einführung des neuen Prinzenpaares. Weiter geht es Samstag, 19.30 Uhr, mit dem großen Büttenabend. Am Sonntag startet ab 14 Uhr der große Festumzug durchs Dorf. Der Umzug findet nur alle fünf Jahre statt. Der Kinderfasching wird am Rosenmontag ab 15.00 Uhr gefeiert. Alle Veranstaltungen finden in der Mehrzweckhalle statt. Den Abschluss der närrischen Tage bildet der traditionelle Strohbär-Umzug am Dienstag, 14 Uhr.

Geisleden

In Geisleden wird am Samstag um 13 Uhr das Prinzenpaar abgeholt, dann wird die Gemeindeverwaltung gestürmt. Um 14.30 Uhr beginnt der Nachmittagsfasching mit Programm im Saal der Gaststätte „Zur Linde“. Sonntag folgt dort ab 20.11 Uhr die große Karnevals-Show. Der Frühschoppen zum Rosenmontag beginnt um 11.11 Uhr.

Großbodungen

Der Großbodunger Carneval Club feiert seine 143. Saison. Samstag startet in der Festhalle um 19.11 Uhr ein Büttenabend, Sonntag kommen ab 15 Uhr dort die Kinder zu ihrem Recht, der Rosenmontagsfrühschoppen beginnt um 11 Uhr.

Fretterode

„Helau“ schallt am Samstag ab 19.33 Uhr durch Fretteröder Gemeindesaal zum Maskenball, die Kinder können Sonntag ab 14.33 Uhr Fasching feiern, um 19.33 Uhr folgt der Büttenabend mit anschließendem Tanz.

Haynrode

In der Salzbornhalle von Haynrode startet am Freitag ab 14.30 Uhr der Kinderfasching. Der Büttenabend beginnt am Samstag um 19.11 Uhr. Der große Frühschoppen am Rosenmontag beginnt um 10 Uhr.

Heiligenstadt

In der Stadthalle der Kreisstadt wird Freitag ab 15 Uhr zu einer Nachmittagsveranstaltung gebeten. Samstagabend ab 19.30 Uhr geht es in die letzte Prunksitzung, Sonntag findet ab 14 Uhr der große Karnevalsumzug durch die Innenstadt bis zur Stadthalle statt. Und am Rosenmontag wird noch einmal ab 13 Uhr in der Stadthalle gefeiert.

Hundeshagen

Das Karnevalswochenende startet Freitag mit einem großen Büttenabend, Samstag findet der Kostümball mit Prämierung der besten Kostüme statt. Am Sonntag reist der Frauenelferrat zum Weiberfasching unter dem Motto „Die Galaxie ist außer Rand und Band“ zu fernen und einzigartigen Planeten. Rosenmontag sind alle Kinder zum traditionellen Kinderfasching eingeladen. Alle Veranstaltungen finden im Gemeindesaal statt und beginnen jeweils um 20.11 Uhr, der Kinderfasching um 15 Uhr.

Hüpstedt

In der Eichsfelder Dorfschänke zu Hüpstedt startet am Samstag um 19.30 Uhr der 2. Büttenabend, am Sonntag sind an gleicher Stelle ab 15 Uhr die jüngsten Hüpstedter zum Kinderfasching willkommen.

Kirchohmfeld

In Kirchohmfeld geht es Freitag ab 20 Uhr in den 2. Büttenabend, am Sonntag folgt ab 13 Uhr ein Karnevalsumzug durch das Dorf, danach ist im Saal Programm und Party, bis der letzte geht.

Kirchworbis

In den 5. Büttenabend der Session gehen die Kirchworbiser am Samstag, gefolgt vom Weiberfasching am Sonntag. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Rosenmontag wird mit der Breitenhölzer Blasmusik ab 13 Uhr gefeiert.

Leinefelde

Mit dem Bühnenmotto „Der Ozean ist blau, blau geht auch der LCV “ geht der Leinefelder Carneval Verein in die Hauptveranstaltungen seiner 44. Session. Samstag findet im Saal „Eichsfelder Hof“ ab 19.30 Uhr die große Carnevalshow statt. Ab 14 Uhr kommen Sonntag die Kinder zu ihrem Recht. Der närrische Frühschoppen beginnt an gleicher Stelle Rosenmontag ab 11 Uhr statt.

Niederorschel

Mit einer Mottositzung am Samstag ab 19.33 Uhr geht Niederorschel in das Wochenende. Sonntag folgt um 14.33 der Kinderfasching, ehe der Rosenmontag mit einem bunten Abend ab 19.33 Uhr bei freiem Eintritt ausklingt.

Neuendorf

Der Büttenabend steigt am Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr, der Kostümball am Sonntag, 19. Februar, 20 Uhr. Mit dem Umzug am 20. Februar ab 13 Uhr und den Überraschungen der Vereine wird auch Rosenmontag zünftig gefeiert.

Rustenfelde

Samstag starten ab 21 Uhr die „Faschingsbeats“, am Sonntag ist ab 15.30 Uhr Kindertanz geplant, am Abend folgt ab 20 Uhr der Faschingstanz mit Kostümierung, Montag startet dann um 9.30 Uhr der Rosenmontagsumzug mit dem Strohbär und anschließendem Frühshoppen.

Teistungen

Um 20.11 Uhr fällt Samstag auf Teistungenburg der Startschuss für den Büttenabend, Sonntag startet um 14 Uhr der Festumzug mit Wagen, der Rosenmontagsschoppen wird um 11 Uhr im Deutschen Haus gestartet.

Uder

Die Uderaner gehen mit drei Veranstaltungen in das Hauptwochenende. Samstag beginnt um 19.30 Uhr der Büttenabend im Saal der Riedelsburg, Sonntag folgt ab 15 Uhr der Kinderfasching, Rosenmontag geht es ab 19.30 Uhr in den Weiberfasching.

Weißenborn-Lüderode

Der Eichsfelder Norden feiert: In Weißenborn-Lüderode beginnt Samstag um 20.11 Uhr der große Büttenabend, Sonntag folgt ab 15.11 Uhr der Seniorenkarneval, der Frühschoppen steht Rosenmontag ab 10.11 Uhr im Gemeindesaal im Kalender.

Worbis

An der Wipper startet am Samstag um 19.30 Uhr im Haus des Handwerks die zweite Elferratssitzung. Montag beginnt um 14.30 Uhr der Kinderfasching. Der Rosenmontag klingt mit dem traditionellen Kostümball ab 20 Uhr aus.

Die Auflistung erfolgte nach Zusendung aus den Gemeinden, alle Angaben ohne Gewähr.