Die Top 5 am Wochenende im Eichsfeld: Eine Open-Air-Party, Scooter, wallfahren und vieles mehr

Mit etwas Glück kann man die Luchsdame Elba bei den Führungen im Alternativen Bärenpark in Worbis am Wochenende entdecken. (Archiv-Foto)

Eichsfeld. Am Wochenende gibt es den langen Tag der Natur und noch viel mehr im Eichsfeld zu erleben.

Am Wochenende ist im Eichsfeld jede Menge los. Geboten wird etwas für viele Geschmäcker und alle Generationen.

1 Scooter auf dem Scharfenstein

Die Rave-Band um Frontmann H.P. Baxxter spielt Samstag auf dem Scharfenstein. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Auf dem Gelände gibt es keine Besucherparkplätze dafür einen Busshuttle-Service. In Leinefelde werden elf Parkplätze und Haltestellen vorgehalten. Die ersten Busse fahren ab etwa 15 Uhr. Der Rücktransport erfolgt nach dem Konzert.

2 Biber und Fledermäuse besuchen

Im Rahmen des langen Tages der Natur gibt es Veranstaltungen in und um Teistungen. So am Freitag, 16 Uhr, eine Wanderung vorbei am Kloster Teistungenburg durch den Wald des Lindenberges zum Thema Waldschäden. Zurück geht am Grünen Band. 19 Uhr ist eine Filmvorführung zum Thema Naturschutz mit Diskussion. 18 bis 22 Uhr stehen Angebote für Familien mit Kindern an, um 22 Uhr eine Fledermausfangaktion. Samstag, 8 Uhr, wird eine ornithologische Tour am Grünen Band und entlang der Hahle mit Besichtigung eines Biber-Vorkommens geboten, 10 Uhr eine durch den Gehölzgarten Teistungenburg. 13 Uhr gibt es eine botanische Tour am Grünen Band, 15 Uhr eine ornithologische am Stausee Teistungen. Alle Aktivitäten starten an der Bildungsstätte. Anmeldungen: Tel. 036071/97915.

3 Open-Air-Party und Familientag

Im Rahmen des Stadtjubiläums steigt in Heiligenstadt ein Open Air am Freitag ab 18 Uhr am Friedensplatz. Mit dabei die Landeswelle Yesterhits-Party, die Udo-Lindenberg-Tribute-Show UDOpie und Tammo Förster, der bei „The Voice of Germany“ dabei war. Am Sonntag, 10.30 Uhr, ist auf dem Marktplatz ein ökumenischer Festgottesdienst, danach Familientag mit den Kromberg Musikanten.

4 Antoniuswallfahrt mit Programm

Zum Auftakt der Antoniuswallfahrt in Worbis ist Samstag, 19 Uhr, die Eröffnungsandacht in der Antoniuskirche. Am Sonntag, 8.30 Uhr, findet das Gelöbnisamt der Mengelröder statt, um 10 Uhr das Wallfahrtshochamt auf dem Klosterplatz. Danach gibt es ein buntes Programm, ein Orgelkonzert sowie eine Führung durch Kirche und Kreuzgang. Für Speis und Trank ist gesorgt. Das Programm endet gegen 14 Uhr mit einer Andacht.

5 Pfarreifest mit Gesprächsforum

Am Sonntag lädt die katholische Pfarrei ab 10 Uhr in und um St. Maria Magdalena nach Leinefelde ein. 10 Uhr ist das Festhochamt mit Kindermusical in der Kirche, danach gibt es Essen und Trinken, Angebote zwischen Kirche, Johanneshaus und „Wäldchen“, 12.15 Uhr startet das Gesprächsforum unter anderem zur Errichtung der neuen Bergschule „Sankt Elisabeth“.14 Uhr ist der musikalisch-geistliche Abschluss.

Unterwegs in der Natur

Am Freitag gibt es zum langen Tag der Natur eine Führung zum Kalkmagerrasen-Biotop von 17 bis 19 Uhr. Treffpunkt: Kirche in Schönhagen. Die Tour ist auch für Kinder ab sechs Jahre geeignet. Am Samstag, 13 bis 17 Uhr, heißt es „Über den Rand geschaut”. Gewandert wird entlang des Randes des Iberges. Start: Sportplatz Röhrig. Unkostenbeitrag: 5 Euro. Die Veranstaltung ist auch für Kinder ab 10 Jahre geeignet. Anmeldungen: info@kuhmuhne.de, Tel. 036083/50022.

Führungen im Worbiser Bärenpark

Im Worbiser Bärenpark wird am Freitag, 16 bis 17.30 Uhr, eine Parkführung durch das erste Bärenrefugium Deutschlands geboten, Samstag, 10 bis 12 Uhr, eine kindgerechte Führung „Gefahr oder Bereicherung? Die Rückkehr von Bär, Wolf und Luchs“.

Kostenlose Wanderungen am Grünen Band

Die Stiftung Naturschutz lädt zu kostenlosen Touren am Grünen Band ein. Samstag, gibt es die Grenzwanderung „An der Werra dem Biber auf der Spur“, 10 bis 14 Uhr. Treffpunkt: Carl-Grübel-Denkmal, Werrabrücke, in Frankenroda. Ebenfalls am Samstag geht es von Lindewerra zum Ludwigsteinblick,15 bis 18 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz an der Werrabrücke in Lindewerra. Am Ende kann das Stockmachermuseum besucht werden. Anmeldungen unter: www.stiftung-naturschutz-thueringen.de

175 Jahre Antoniuskapelle

In Neuendorf wird 175 Jahre Antoniuskapelle gefeiert. Um 9.45 Uhr beginnt die Prozession zur Kapelle vor der Kirche, um 10.15 Uhr ist das Festhochamt. Nach dem Salutschießen am Kriegerdenkmal beginnt das Gemeindefest. Auch dazu sind alle herzlich willkommen.

Treffpunkt für die Radfahrer

Sonntag gibt es die Radfahrveranstaltung „Rad + Fun“ ein. Auf über 50 Streckenkilometern zwischen Jestädt, Heldra und Großtöpfer wird an 14 Stempelstellen viel geboten. Der Eröffnungsgottesdienst findet im Meinharder Ortsteil Frieda statt, wo das Erdbeerfest ist. „Rad + Fun läuft von 11 bis 17 Uhr.

Orgelkonzert auf dem Hülfensberg

Bekannte Melodien für Orgel mit vier Händen und vier Füßen gibt es Sonntag, 15 Uhr, auf dem Hülfensberg mit dem Duo Iris und Carsten Lenz. Das Konzert gibt es mit Video-Übertragung der Orgel-Spielanlage auf eine große Leinwand. Danach wird zu Kaffee und Kuchen im Pilgersaal eingeladen.

„Festival aufm Platz“ sorgt für Unterhaltung

Das „Festival aufm Platz“ kommt nach Duderstadt. Sonntag,16 Uhr, bespielt es mit seiner mobilen Bühne den Platz an der Unterkirche. Schauspieler Florian Lukas („Good bye, Lenin!“) und die Trompeter Jeroen Berwaerts und Benny Brown tauchen mit dem Programm „Unterwegs“ in die Zeit der 1950er Jahre ein, zwischen Beat Generation und coolem Jazz.

Rockklassiker auf der Burg

Auf TM6 unplugged dürfen sich die Eichsfelder am Sonntag, 16.30 Uhr, im Innenhof der Burg Bodenstein freuen. Es gibt wieder viele Rockklassiker. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt: 10 Euro pro Person Karten unter; Tel. 036074/970 oder an der Konzertkasse ab 15.30 Uhr.

Spendenaktion auf dem Campingplatz

Am Freitag und Samstag finden auf dem Campingplatz Wahlhausen zwei Spendentage zugunsten der Aktion „Radeln gegen Blutkrebs“ statt. Freitag gibt es ab 17 Uhr Getränke, am Samstag ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen gegen eine Spende. Dabei besteht auch die Möglichkeit, sich als möglicher Knochenmarkspender typisieren zu lassen

Unterwegs mit dem Wanderbus

Die dritte Tour der Wanderbussaison startet am Sonntag. Ausgangspunkt ist Mingerode, wo um 11 Uhr die Teilnehmer in der Lindenallee, am Startpunkt des Streuobstwanderwegs, begrüßt werden. Die acht Kilometer lange und leicht zu bewältigende Tour führt über das Kirchtal zu einer Streuobstwiese, später wird eine Kirschplantage mit altem Baumbestand erreicht. Von hier aus führt der Weg zur historischen Sulbergwarte mit Blick auf Duderstadt. Weiter geht es entlang der ehemaligen mittelalterlichen Befestigungsanlagen zum Westerturm. Dieser kann besichtigt werden, bevor die Teilnehmer Gelegenheit haben, die Innenstadt zu erkunden. Das Wanderprogramm mit den Einstiegsmöglichkeiten im Landkreis Eichsfeld im Internet unter: www.eichsfeldwerke.de/wanderbus.