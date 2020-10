Mal ist es ein fehlendes Ortsschild, mal eine beschmierte Hauswand oder ein demolierter Mülleimer. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder solche Meldungen. Da fragt man sich ernsthaft, was geht nur in solchen Menschen vor. Vielleicht sind es die, die sich auch aufregen, dass wir zu viele Steuern zahlen. Aber mit ihrer blinden Zerstörungswut sorgen sie weiß Gott nicht dafür, dass es weniger werden.

Ein Ortsschild kostet Geld, ein Mülleimer ebenso, und wenn die Hauswand saniert wird, passiert das auch nicht für lau. Noch mehr Kopfschütteln ruft bei mir hervor, wenn ich Nachrichten lese, wie am Montag aus Uder. Die Organisation Fridays for Future kämpft für einen besseren Klimaschutz beziehungsweise einen Wandel im Umgang mit unserer Natur. Und in Uder werden von Unbekannten Bäume beschädigt. Die Bäume, das dürfte bekannt sein, brauchen wir unabdingbar im Kampf gegen den Klimawandel. Mal davon abgesehen, dass auch die zwei Linden in Uder Geld gekostet haben, bei der Größe sicher nicht nur 20 Euro, frage ich mich, wie man die nächsten Generationen weiter für den Klimaschutz sensibilisieren will. Es ist so schon eine verrückte Zeit, aber was wir gar nicht brauchen, sind Vandalen, die das Gemeinschaftseigentum und die Natur zerstören.