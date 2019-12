Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Welt der Dinosaurier in Heiligenstadt

„Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ heißt die große Ausstellung, die am kommenden Sonntag, dem 5. Januar, nur für einen Tag Station in Heiligenstadt macht. Besucht werden kann sie in der Zeit von 11 bis 17 Uhr am Eichsfelder Kulturhaus in der Aegidienstraße. Der gefährliche Tyrannosaurus Rex ist ebenso zu sehen wie der gewaltige Brachiosaurus oder der räuberische Velociraptor. Die mobile Ausstellung bietet zudem einen Film über das Leben der Giganten im rollenden Kinomobil, weiter einen Dino-Kindergarten mit Mini-Dinos zum Klettern und Streicheln sowie die transportablen Dioramen, in denen die Saurier in ihrem Biotop nachempfundenen Kulissen zu sehen sind. Darin werden Szenen der urzeitlichen Welt nachgestellt.

Je nach Platz kann die Ausstellung auf bis zu 5000 Quadratmeter ausgedehnt werden, mehr als 50 verschiedenen Sauriern können die Gäste begegnen. Der Eintritt beträgt für Jugendliche und Erwachsene 9 Euro, für Kinder ab zwei Jahren 8 Euro. Letzter Einlass ist 60 Minuten vor der Schließung der Ausstellung. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.dinoinfo.de.