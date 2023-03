Die Welt von Abba im Eichsfelder Kulturhaus

Heiligenstadt. Tribute-Show der legendären Schweden kommt ins Eichsfeld. Für den Abend rund um Abba am Freitag gibt es nur noch wenige Restkarten. Das Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt wird Schauplatz.

Eichsfelder Abba-Fans müssen sich beeilen. Für die Show „The Björn Identity“ Freitagabend, 24. März, im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt gibt es nur noch Restkarten, teilt Werkleiterin Cathleen Köchy mit. Diese Show sei ein energiegeladener Tribut an die berühmteste Super-Band der Welt: Abba.

In Großbritannien und Irland seien die Veranstaltungen des Ensembles ausverkauft, die Kritiker reagierten begeistert, weiß Cathleen Köchy. Seit zehn Jahren gibt es das Programm, es kommt aber in diesem Jahr erstmals nach Deutschland. Es sei gelungen, dass es auch in Heiligenstadt zu sehen ist. Es stimme jedes Detail: exakt nachgebildete Kostüme, der Klang der Stimmen, die klassischen Choreographien im Abba-Stil, Bennys berühmtes weißes Yamaha CP80-Klavier und sogar ein echtes musikalisches Ehepaar. Zu den Hauptdarstellern gehören Karen Rush (Agnetha) und Ehemann Richard Doubleday (Björn), Sophie Grier als „Frida“ und Ryan Greer als „Benny“.

Einige Tickets sind noch online auf der Internetseitewww.eichsfelder-kulturhaus.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 03606 / 608060 oder per E-Mail an kulturhaus@kreis-eic.de.