Dieb in Leinefelde von Handwerker gestört

Am Montagvormittag verhinderte ein Handwerker in Leinefelde einen Diebstahl in seinem eigenen Transporter. Ihm war zunächst in der Lutherstraße ein fremder Mann in seinem Wagen aufgefallen, der mit einem Lasermessgerät spielte. Als der Handwerker den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser ohne Diebesgut auf seinem Fahrrad. Dabei ließ er sogar zwei Flaschen Bier, die er bereits hinter den Transporter gestellt hatte, zurück.

Wie die Polizei informierte, wurde der 22-jährige Täter jedoch gefunden und festgestellt, dass er schon einmal kriminell auffällig geworden war.