Birkungen. Der oder die Unbekannten steckten in Birkungen Diebesgut im Wert von Hunderten Euro ein.

Ein oder mehrer Täter sind am Mittwoch in einen Schuppen auf einem Gartengrundstück Am Wiesengraben eingebrochen. Die unbekannten Diebe öffneten gewaltsam mehrere Türen und verschafften sich so Zutritt zu dem Schuppen, so die Polizei. Entwendetet wurden Stromkabel und elektronische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.