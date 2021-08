Diebe brechen in Einfamilienhaus im Eichsfeld ein und erbeuten Wertsachen

Sonnenstein In der Gemeinde Sonnenstein sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen und haben einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro verursacht. So gelangten sie in das Gebäude.

Am Montagnachmittag sind unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Brinkstraße im Ortsteil Bockelnhagen der Gemeinde Sonnenstein eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Unbekannten in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr gewaltsam durch ein gekippetes Fenster an der Rückseite des Hauses ins Gebäude eindringen.

Im Haus durchsuchten sie die Räume des abwesenden Bewohners. Mit erbeutetem Modeschmuck, Münzgeld und einem kleineren Tresor mit auffälliger Schweißnaht konnten sie unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei weist nochmal daraufhin, bei Abwesenheit bitte alle Fenster und Türen zu verschließen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 entgegen.

