Unbekannte sind im Landkreis Göttingen in ein Bergwerk eingebrochen.

Diebe erbeuten in einem Eichsfelder Nachbarlandkreis mehrere hundert Meter Elektrokabel

Bad Lauterberg. Mehrere hundert Meter Elektrokabel erbeuteten Unbekannte im Landkreis Göttingen. Der Einbruch ereignete sich in einem Bergwerk.

Aus dem Touristenstollen des Besucherbergwerks Scholmzeche in Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen haben Unbekannte mehrere hundert Meter Elektrokabel gestohlen. Die Täter müssen zwischen dem 6. und 10. März zugeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Kabel in dem Stollen an der Wand zwischen mehreren Verbindungsdosen auf einer Länge von etwa 300 Metern montiert.

Die genaue Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Diebe während der Schließzeit der Anlage auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Innere des Stollens und trennten die Kabel von den Dosen ab. Sie entkamen unerkannt. Passanten bemerkten das offene Stollentor und verständigten den Betreiber.

