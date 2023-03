Diebe laden im Eichsfeld vor den Augen der Polizei geklauten Schrott wieder ab

Marth. Im Eichsfeld wurden Diebe auf einem Firmengelände beobachtet, wie sie Schrott verluden. Zwei junge Männer riefen die Polizei und die Diebe wurden gestellt.

Zeugen haben am Montagnachmittag zwei junge Männer beobachtet, die von einem Firmengelände in Marth widerrechtlich Schrott in ihren Sprinter luden. Sie haben dann verhindert, dass die Männer das Grundstück verließen und die Polizei verständigt. Vor den Augen der Beamten haben die Diebe im Alter von 24 und 18 Jahren den Schrott im Wert von rund 120 Euro wieder ausladen müssen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Offensichtlich waren die Täter zuvor auf anderen Firmengeländen unterwegs, um nach Schrott zu suchen. Hier hatten sich bereits Zeugen bei der Polizei gemeldet und über einen Sprinter, besetzt mit zwei Personen, berichtet. Gegen die Männer werde nun wegen des Verdachtes des versuchten Diebstahls ermittelt, so die Polizei.