Diebe plündern Geld aus einer Eichsfelder Kirche

Nach einem Einbruch in einer Kirche meldet der Pfarrer fehlendes Geld in der Sammelbox

Bickenriede. Ein Diebeszug ereignete sich in einer Kirche im Eichsfeld. Der Pfarrer merkt zu spät, dass Bargeld aus der Sammelbox fehlt.

Unbekannte haben sich Zutritt zu einer Kirche verschafft und Bargeld aus einer Sammelbox entwendet. Laut der Polizei Nordhausen habe der Pfarrer erst am Donnerstag, den 31. August bemerkt, dass sich jemand im Gebäude befand.

Es wird vermutet, dass die Diebe beim Einbruch Ausschau nach wertvollen Gegenständen in der Kirche gehalten haben. In einer Sammelbox wurden sie anschließend fündig und klauten Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nordhausen wurden von dem Pfarrer gerufen und konnten die Spuren sichern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt nun gegen den Unbekannten.