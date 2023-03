Diebe stehlen Baumaterial auf einer Eichsfelder Baustelle

Bischofferode. Auf der Baustelle in Bischofferode müssen mehrere Täter gewesen sein. Denn die gestohlenen Fleece-Rollen wiegen 400 Kilogramm.

Diebe haben in dieser Woche eine Baustelle in der Bahnhofstraße von Bischofferode heimgesucht. Zwischen dem 28. Februar 2023 und dem sind 1. März sind demnach zwei Rollen Fleece abhanden gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei in Heiligenstadt. Da eine Rolle mindestens 400 Kilogramm wiege und etwa fünf Meter lang sei, gehen die Beamten davon aus, dass mehrere Täter an dem Diebstahl beteiligt waren und mindestens ein Lkw für die Abfahrt genutzt wurde. Es sei gut möglich, dass auch ein Lkw mit einem Kran für den Abtransport genutzt wurde.

Bislang konnten keine Zeugen ermittelt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Personen, denen zwischen Dienstag und Mittwoch an der Baustelle neben der Alten Gaststätte ein Lkw aufgefallen ist, auf den die Rollen aufgeladen wurden oder die sonst Angaben zum Diebstahl machen können. Zur Höhe des bei dem Diebstahl entstandenen Schadens seien noch keine Angaben möglich.

Hinweise nimmt die Polizeiin Heilbad Heiligenstadt unterTel.: 03606/6510 entgegen.