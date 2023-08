Diebe stehlen im Eichsfelder Nachbarort zwei VW Busse

Witzenhausen. Ein Diebeszug ereignete sich auf einem Universitätsparkplatz in Witzenhausen. Diebe klauten zwei VW Busse im Wert von 30.000 Euro.

Zwei VW Busse (T5) wurden am Dienstag vom Gelände der „Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung“ in der Steinstraße als gestohlen gemeldet. Laut der Polizei sind die beiden Fahrzeuge in den Farben rot und grau vor einem Universitätsgelände geklaut worden. Der Diebstahl der Busse habe sich zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag 12 Uhr ereignet. Der Beutewert wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.