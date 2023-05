Diebe stehlen in Heiligenstadt ein Trekking-Fahrrad

Die Polizei sicherte am Tatort in Heiligenstadt Spuren.

Heiligenstadt. Aus einem Treppenhaus in Heiligenstadt verschwand das Trekking-Fahrrad. So gingen die Diebe vor:

In der Husumer Straße in Heiligenstadt ist am Montag ein schwarzes Trekking-Fahrrad gestohlen worden. Das 28-Zoll-Damenrad war laut dem Geschädigten im Treppenhaus mittels Fahrradschloss angeschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei-Inspektion. Der oder die unbekannten Täter haben das Schloss durchtrennt und das Fahrrad mitgenommen. Am Tatort haben Beamte Spuren gesichert und ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls.