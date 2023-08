Diebe suchen Eichsfelder Garten heim - Traktor gestohlen

Reichlich Beute machten Langfinger auf einem Gartengrundstück zwischen Effelder und Struth. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe haben am Dienstag ein Gartengrundstück zwischen Effelder und Struth heimgesucht, erklärte die Polizei. Entwendet wurden neben Elektrowerkzeugen auch ein Traktor samt Anhänger, welcher auf dem Grundstück abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Zugmaschine der Marke Kubota, Typ B 3000 in der Farbe Orange. Schaden: rund 13.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten in Heiligenstadt bitten um Hinweise unter der Nummer 03606/6510.