Dienstältester Bürgermeister im Eichsfeld tritt zurück

Helmsdorf/Hüpstedt. Manfred Bode ist der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis Eichsfeld. Jetzt tritt er zurück. Am Wochenende wird in Helmsdorf und Hüpstedt gewählt.

In der Stadt Dingelstädt wird am kommenden Sonntag, 23. April, gewählt. In den Ortschaften Helmsdorf und Hüpstedt sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, an die Urnen zu treten, um einen neuen ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeister zu wählen.

Helmsdorf hat derzeit 505 Einwohner, von diesen sind 419 wahlberechtigt. In Hüpstedt leben momentan 1580 Menschen, 1284 von ihnen dürfen an die Urne treten.

Ein Kandidat in Helmsdorf

In Hüpstedt gibt es laut Hauptamtsleiter Michael Groß keinen Kandidaten, der sich um das Amt bewirbt. Zum 30. November vergangenen Jahres hatte Ortschaftsbürgermeister Dietmar Kaiser (parteilos) es aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Die Amtsgeschäfte übernahm seine Stellvertreterin Marion Pingel (CDU).

In Helmsdorf sieht es anders aus. Hier gibt es einen Kandidaten. Der Unternehmer David Breitenstein (CDU), der schon bei der Wahl im Juni vergangenen Jahres gegen Amtsinhaber Manfred Bode (parteilos) angetreten war, kandidiert. Bode stellt das Ortschaftsbürgermeisteramt zur Verfügung, tritt zum 30. Juni zurück – aus persönlichen Gründen, wie er sagt. Insgesamt war er 43 Jahre Bürgermeister beziehungsweise Ortschaftsbürgermeister und ist damit der dienstälteste im Landkreis Eichsfeld.