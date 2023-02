Dig, Dag und Digedag im Heiligenstädter Literaturmuseum

Heiligenstadt. Bernd Lindner taucht mit den Gästen im Heiligenstädter Literaturmuseum in die Geschichte der DDR-Comics ab. 20 Jahre gab es die Mosaik-Heftreihe nur, doch sie erlangte Kultstatus.

Im Jahr 1955 tauchten Dig, Dag und Digedag im Dezember erstmals auf dem Titelblatt der Zeitschrift Mosaik auf, der einzigen, durchgängigen Comic-Heftreihe, die in der DDR erschienen ist. Von nun an sollten die Digedags, wie sie alle nannten, treue Begleiter von Generationen im Osten Deutschlands werden. Denn sie streiften mit ihnen durch Raum und Zeit – besuchten das alte Rom und ferne Galaxien, das Mittelalter ebenso wie den Wilden Westen – und ließen damit die muffige, enge DDR ebenso weit hinter sich wie auch deren staatlich gelenkte Pressezensur.

Johannes Hegenbarth, der dies fertigbrachte, war allen nur unter dem Pseudonym Hannes Hegen bekannt. Obwohl die Heftreihe lediglich 20 Jahre unter seiner Regie erschien – die Zeitschrift gibt es immer noch, ist das „Mosaik von Hannes Hegen“, ebenso wie ihr Schöpfer, bis heute eine Legende. Hegens Traumfabrik beglückte nicht nur die DDR, sondern überlebte das Land um viele Jahrzehnte.

Kulturhistoriker im Kontakt mit Künstler

Die Geschichte dieser und anderer Comic-Reihen ist am Mittwoch, 1. März, Thema eines Vortrags des Kulturhistorikers und -soziologen Bernd Lindner. Von 1995 bis 2015 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Ausstellungskurator am Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig (ZFL) tätig. Johannes Hegenbarth lernte er 2009 persönlich kennen. Lindner war maßgeblich an der Übernahme von Hegenbarths Vorlass in das Zeitgeschichtliche Forum beteiligt. Darüber hinaus führte er mit dem Künstler intensive Gespräche über dessen Leben und Werk.

Die Veranstaltung findet im Heiligenstädter Literaturmuseum „Theodor Storm“ statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.