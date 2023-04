Kinder können sich in einem speziellen Workshop in digitale Welten begeben.

Digitale Experimente für Eichsfelder Kinder in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Was kann ein kleiner Roboter, der von Kinderhand selbst programmiert wurde? Im Eichsfeld können Kinder jetzt altersgerecht in digitale Welten eintauchen und künstlicher Intelligenz begegnen.

Nach zwei Schnuppersonntagen im März und April unter dem Titel „ChatGPT trifft Schmandkuchen“ und der großen Resonanz darauf organisiert die Arbeitsgruppe für Digitale Bildung des Vereins Coworking Eichsfeld nun in Zusammenarbeit mit „DIE Digitalmacherei“ aus Erfurt einen ganzen Samstagsworkshop.

Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren sind zu einem spannenden Workshop mit drei Stationen zur Auswahl eingeladen, um eigenständig kleine Projekte umzusetzen. Er findet am 6. Mai statt und beginnt um 10 Uhr. Die Kinder können eigenständig unter Hilfe eines Coaches je ein Projekt am Vormittag und nach der Mittagspause ein zweites Projekt am Nachmittag angehen. Ab 14.30 Uhr sind die Eltern eingeladen, dazuzukommen und die Ergebnisse zu bestaunen.

Spielerischer Zugang zur digitalen Welt

Miriam Löffler von Coworking Eichsfeld erklärt: „Wir möchten den Kindern spielerisch den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen und ihre Neugier und Kreativität fördern.“ Die Veranstaltung wird fachlich von der Digitalmacherei und von Coworking Eichsfeld betreut. Die Veranstalter sorgen für eine sichere Umgebung für die Kinder.

Mattis Heinevetter, 14 Jahre, der bereits an einem solchen Workshop in Erfurt teilgenommen hat, schwärmt: „Es hat so viel Spaß gemacht, meinen eigenen Roboter zu programmieren! Ich freue mich schon darauf, das nächste Mal etwas mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren und den anderen Tüftlern zu helfen.“ Die Anzahl der Plätze ist begrenzt auf 24. Eine verbindliche Reservierung ist erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.coworking-eic.eventbrite.de/