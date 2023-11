Digitaler Aktionstag für Eichsfelder mit Wunsch nach neuem Job

Eichsfeld. Wie wird heute eine Bewebung geschrieben, wie stehen die Chance auf einen Jobwechsel. Eichsfelder können sich zu einem digitalen Tag anmelden, um Antworten zu bekommen.

Einen digitalen Aktionstag für die berufliche Zukunft bietet die Agentur für Arbeit Nordthüringen am Donnerstag, 16. November an. Das Programm reiche von A wie Arbeitswelt bis Z wie Zufriedenheit im Beruf, heißt es aus Nordhausen. Für einen Jobwechsel gebe es viele Gründe, zum Beispiel Gesundheit, neue Technologien, erhöhter Stress und vieles mehr. Der Aktionstag richte sich an alle , die sich beruflich neu orientieren möchten oder müssen, sich für eine Weiterbildung interessieren oder über einen Einstieg in Erziehungsberufe nachdenken.

Ab 9 Uhr geht es um verschiedene Themen, beginn ist mit„Technologischer Wandel - Wohin geht meine berufliche Reise?“ und „•Weiterbildung – Wer macht denn sowas?“. Es geht um neue Anforderungen und Wege aus dem Weiterbildungsdschungel.

Weitere Fragen am Donnerstag sind, wie der berufliche Veränderungsprozess gelingen kann, wie Chancen auf einen beruflichen Neubeginn stehen, wie man Zufriedenheit im Job erlangen kann, wie heute Bewerbungen geschrieben werden. Ein Thema liegt den Veranstaltern besonders am Herzen: Der Beruf der Erzieherin oder des Erziehers. Darum wird es vor allem um 14 Uhr gehen.

Die Expertinnen und Experten für Berufe, Weiterbildung und Arbeitsmarkt stehen darüber hinaus an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr unter der thüringenweiten Hotline 0361 / 30 22222 für individuelle Beratungen zur Seite.

Informationen und Anmeldungen unter: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/thueringen-mitte/aktionstag