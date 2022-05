Dingelstädt bittet erneut um Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge

Dingelstädts Ortschaftsbürgermeister Siegfried Fahrig (CDU) und Bibliotheksleiterin Jutta Drechsel nahmen für vorherige Transporte schon Spenden im Bürgerhaus an.

Dingelstädt. Der vierte Transport nach Polen wird vorbereitet. Die Stadt informiert darüber, was dringend gebraucht wird.

Bereits drei Hilfsgütertransporte sind aus Dingelstädt in der polnischen Partnerstadt Jaroslaw angekommen. Nun steht der vierte an, denn nach wie vor ist Jaroslaw dringend auf Sachspenden angewiesen, um die Flüchtlinge aus der Ukraine zu versorgen. Zudem benötigten die ukrainischen Partnerstädte von Jaroslaw, Uschhorod und Jaworiw, weiter Hilfe, so Hauptamtsmitarbeiterin Silvana Trappe. Deshalb bittet die Stadt erneut alle Bürger um Unterstützung.

Von Montag, 13. Juni, bis Mittwoch, 15. Juni, ist das Bürgerhaus der Stadt, Bei der Kirche 6, von 10 bis 18 Uhr geöffnet, dort werden die Spenden angenommen. Gebraucht werden haltbare Lebensmittel (Fleisch- und Fischkonserven, Reis, Nudeln), Kekse, Gebäck, Knäckebrot aber auch Hygieneartikel (Duschbad, Flüssigseife, Shampoo, Hautcreme für Kinder und Erwachsene) sowie Feuchttücher, Einwegrasierer, Rasierschaum, Deodorants für Männer und Frauen, Waschmittel, Zahnbürsten, Zahnpasta, Kämme, Bürsten und Haargummis. Wichtig sind zudem Windeln, Babypflege, -nahrung, -fläschchen und Schnuller. Benötigt werden ebenso Windeln für Erwachsene, Damenhygieneartikel, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, Pflaster, Erste-Hilfe-Sets, Gehhilfen und Schmerzmittel.

Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon 036075 / 340 melden.