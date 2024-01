Dingelstädt erweitert wegen neuem Ortsteil die Öffnungszeiten im Bürgerbüro

Dingelstädt Zusätzliche Samstage, dafür eine längere Schließzeit und statistische Erhebungen in der Eichsfeldstadt. Ummeldung soll schnell und reibungslos gehen

Mit Struth ist ein weiterer Eichsfeldort zur Landgemeinde Dingelstädt hinzugestoßen. Damit ergeben sich in den nächsten Wochen und Monaten geänderte Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes, damit es genug Zeit zum Ummelden gibt. Das habe auch alles etwas mit dem Zensus zu tun, erklärt Silvana Trappe von der Dingelstädter Stadtverwaltung. Das Thüringer Landesrechenzentrum führe im Januar die Datenübermittlung der Meldebehörden zur Gewinnung ergänzender Bevölkerungsstatistiken durch, also zum Zensus. „Diese Daten werden mit Stichtag 31. Dezember.2023 erhoben und können erst ab dem 10. Januar 2024 übermittelt werden. Erst im Anschluss kann die Datenmigration aufgrund der Gemeindefusion durchgeführt werden“, so Silvana Trappe.

Darum sei das Bürgerbüro vom 22. Januar bis 4. Februar geschlossen. „Ab dem 5. Febraur sind wir im Bürgerbüro Dingelstädt wieder wie gewohnt erreichbar.“ Die Außenstellen Hüpstedt und Bickenriede sind vom 15. Januar bis zum 29. März geschlossen.

Um das Ummelden so reibungslos wie möglich zu gestalten, können die Struther ab dem 5. Februar die zu ändernden Ausweisdokumente in der Gemeindeverwaltung in Struth abgeben. Die Dokumente können am darauffolgenden Öffnungstag dort wieder abgeholt werden. Geöffnet sei dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr. „Diesen Service bieten wir bis einschließlich 31. März an“, sagt Silvana Trappe.

Aber auch das Bürgerbüro in Dingelstädt habe an einigen Samstagen zusätzlich von 9 bis 12 Uhr geöffnet: am 17. Februar, am 24. Februar und am 23. März. Erreichbar sei das Bürgerbüro generell unter der Telefonnummer 036075 / 34350, per E-Mail unter buergerbuero@dingelstaedt.de. Geöffnet sei montags von 9 bis 12 und 13 bis 14 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Mittwochs sei geschlossen.