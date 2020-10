Dingelstädt hat einen neuen Busbahnhof

Einen neuen Busbahnhof hat Dingelstädt. Das lassen die jetzt errichteten Gebäude und Außenanlagen nur unschwer erkennen. Und das Wort neu hat nach Ansicht von Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) durchaus auch seine Berechtigung, denn der alte Aufbau wurde nicht nur einem Facelifting unterzogen. „Der Busbahnhof erhielt eine wichtige Aufwertung, es wurde ein echter Mehrwert für unsere Stadt geschaffen“, sagt er.

Ganz wichtig war es bei dem Unterfangen erst einmal, die Statik des alten Gebäudes zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass die vorhandene Konstruktion nicht mehr tragfähig ist. „Einsturzgefahr bestand“, so Fernkorn. Es galt nun, einen guten Kompromiss und Interessenausgleich für den Erhalt des Standorts zu finden. Der bestand darin, „ab der Fundamentoberkante eine nun bauphysikalische richtige Konstruktion zu erstellen“.

Die Baukosten beliefen sich insgesamt auf 600.000 Euro. Es galt einiges zu tun. Wie der Bürgermeister berichtet, mussten unter anderem 532 Quadratmeter Doppelstehfalzdeckung aus Titanzink sowie Segmentbögen in Durchgängen verbaut werden. Für 26 Holzbinder wurden rund 23 Kubikmeter Holz verarbeitet. Aufgestellt wurden auch acht Sitzbänke einschließlich weiterem Außenmobiliars, wozu beispielsweise Mülleimer gehören. 750 Meter Kabel mussten verlegt sowie acht LED-Anbauleuchten installiert werden. Die Gestaltung der Außenanlagen übernahm der Bauhof Dingelstädt. Für die geleistete Arbeit und vor allem dafür, dass der Übergabetermin gehalten werden konnte, gab es ein großes Dankeschön für alle am Bau und der Planung beteiligten Unternehmen.

Ganz entscheidend für die Kommune bei dem Projekt war allerdings auch die Förderung. „Ohne die wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen“, weiß Andreas Fernkorn und betont, dass auch in anderen Bereichen der Stadtentwicklung sowie bei städtebaulichen Maßnahmen eine Kommune ohne Finanzspritze nicht in der Lage ist, große Vorhaben zu stemmen. Gern hätte die Stadt daher in großer Runde den neuen Busbahnhof vorgestellt, doch wegen der Corona-Krise war das leider nicht möglich.

Täglich passieren den Dingelstädter Busbahnhof 72 Busse. Im Jahr, so Fernkorn, würden 60.000 öffentliche Fahrgäste verzeichnet. Das seien 5000 pro Monat und 250 am Tag. In diesen Zahlen seien die Schüler noch nicht inbegriffen. Stündlich verkehren Busse von Dingelstädt aus nach Duderstadt, Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt. Zu jedem ankommenden Zug am Silberhäuser Bahnhof steht zudem ein Rufbus bereit.