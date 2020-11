Dingelstädt kämpft um Kreisverkehr

Die katastrophale Verkehrssituation im Bereich des Sportplatzes und Nettomarktes beschäftigte den Stadtrat auch in seiner jüngsten Sitzung wieder. Die Zu- und Ausfahrt zum Schützenplatz, in dessen Nähe sich auch der Friedhof befindet, erhitzt die Gemüter nicht zum ersten Mal. Denn die Ausfahrt führt auf eine Kreuzung, und zwar auf die von Wachstedter Straße, Riethstieg und Hinter den Höfen. Die Kommune wünscht sich dort seit Langem einen Kreisverkehr. Doch beim Landesamt für Bau und Verkehr, Region Nord, stößt man mit dem Wunsch nicht auf offene Ohren. Michael Hoffmeier (Grüne) will es trotzdem nicht dabei belassen und forderte den Stadtrat jetzt auf, eine Willenserklärung zu verfassen, um der Forderung noch einmal Nachdruck zu verleihen. Leider lag dem Rat bei seiner Zusammenkunft noch nicht das Ergebnis der durchgeführten Verkehrszählung vor.

Stadtrat will nicht locker lassen Das Problem soll nun noch einmal im Bauausschuss beraten werden, dann soll eine Willenserklärung verfasst werden. Dass die Behörde doch noch einlenkt, glaubt Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) zwar nicht so recht, doch locker lassen wollen er und sein Rat auch nicht. Und weil Michael Hoffmeier schon einmal die Verkehrsprobleme seiner Stadt ins Visier nahm, richtete er den Blick auf den Halt von Regionalzügen am Silberhäuser Bahnhof. Bislang, so erklärte er, habe man die Antwort bekommen, dass der Ort kein Grundzentrum sei. Doch nun, so der Kommunalpolitiker sei man Landgemeinde und Silberhausen Teil des Grundzentrums. „Nach der Fusion haben wir eine neue Situation“, betonte der Grüne. Zustimmung gab es dafür aus anderen Fraktionen. Die Thematik soll nun ebenfalls in dem zuständigen Ausschuss noch einmal beleuchtet werden. Laut Hoffmeier hält derzeit die Regionalbahn Leinefelde – Erfurt am Silberhäuser Bahnhof, der Regionalexpress 2 Kassel/Wilhelmshöhe – Erfurt sei ein Bedarfshalt. Der Regionalexpress 1 Göttingen – Erfurt, würde nur als erster und letzter Zug halten, das soll sich ändern. Hoffmeier forderte den Halt aller dieser Züge.