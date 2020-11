Dingelstädt: Maskenpflicht auf dem Markt

Dingelstädt. Wer den Wochenmarkt in Dingelstädt besuchen will, muss ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

In der Unstrutstadt findet dienstags ein Wochenmarkt in der Marktstraße statt. Beim Besuch von diesem müssen die Bürger ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das betrifft aber nicht nur diese, sondern auch die Markttreibenden, heißt es aus der Dingelstädter Stadtverwaltung. Entsprechende Hinweise würden seitens der Stadt Dingelstädt in den Eingangsbereichen zur Marktstraße aufgestellt.