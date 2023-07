Dingelstädt sattelt wieder die Drahtesel

Dingelstädt. In Dingelstädt sind die Einwohner ab Ende August wieder aufgerufen, in die Pedale zu treten. Die Kampagne „Stadtradeln“ geht in die nächste Runde.

Die Stadt Dingelstädt radelt zum vierten Mal für ein gutes Klima im Rahmen der Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“. Von Samstag, 26. August bis Freitag, 15. September sind die Teilnehmer aufgerufen, in die Pedale zu treten. 2022 taten dies bereits über 280 Personen aus Dingelstädt. Nach drei Wochen stand fest, dass die Teilnehmer aus über 26 Teams mehr als 77.700 Kilometer zurücklegten. Der große Erfolg lag förmlich in der Luft, denn so konnten über zwölf Tonnen CO2 vermieten werden.

Die Organisatoren der Stadtverwaltung hoffen, dass wieder viele Radfahrer starten. Sie können Ihre Teilnahme auf www.stadtradeln.de registrieren. Wichtig dabei ist: Radeln ist Teamsache, und schon zwei Personen sind ein Team. Wer kein neues Team gründen möchte, kann sich mit seinen Radkilometern der Gruppe „Offenes Team – Dingelstädt“ anschließen.

Kilometer per App erfassen oderauf einem Formular eintragen

Damit die gefahrenen Kilometer jedem Radfahrer zuzuordnen sind, ist es wichtig, dass jeder in einem Team angemeldet wird. Wer keine Online-Anmeldung und Kilometer-Erfassung per App wünscht, kann sich auch per Formular anmelden und die geradelten Kilometer in Erfassungsbögen eintragen.

Die diesjährige Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 26. August um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz hinter der Avex-Tankstelle in Dingelstädt (Heiligenstädter Straße 44a). Auch 2023 sind alle radelnden Dingelstädter eingeladen, die ersten Kilometer bei einer gemeinsamen Tour zu sammeln.

Zur Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Nur ein Haftungsausschluss ist vor Tourenbeginn zu bestätigen unter enrico.wiederhold@dingelstaedt.de. Außerdem kann man sich das Formular am Tag der Tour von den Stadt-Mitarbeitern geben lassen.

Formular und Infos: www.dingelstaedt.de/buerger/gesundheit/stadtradeln/