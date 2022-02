Dingelstädter Familienzentrum bietet vielfältige Kurse an

Dingelstädt. Abwechslungsreiches Programm von der Pubertät bis zur Meditation wählbar.

Mit zahlreichen und ganz unterschiedlichen Angeboten wartet das Familienzentrum Kerbscher Berg auf. Am Sonntag, dem 27. Februar, lädt es um 10.30 Uhr zum Familiengottesdienst Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln ein. Hier kann Kirche in kindgemäßer Form entdeckt und Gemeinschaft erlebt werden. Im Anschluss kann man zudem noch etwas verweilen und Freunde treffen, heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ab Montag, 7. März, geht es um das „Abenteuer Pubertät“. In einer gelassenen Haltung, die darauf vertraut, dass Jugendliche wie Eltern bereichert aus der Phase der Pubertät herausgehen, werden deren anstrengende wie schöne Seiten analysiert. Der Kurs gibt Gelegenheit, innezuhalten und die Beziehung zum Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Die Eltern erhalten Impulse, wie sie das Miteinander stärken und gezielt weiterentwickeln können. Der Kurs umfasst fünf Einheiten.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kinderstillen und Ernährung von Kleinkindern im Online-Kurs thematisiert

Um die Ernährung eines Kindes im ersten Lebensjahr geht es dann bei einem Online-Kurs am Mittwoch, 9. März, ab 9 Uhr. Die Eltern erfahren unter anderem wie lange das Kind gestillt werden sollte, was während der Stillzeit gegessen und getrunken werden darf oder wann man mit der Breikost beginnen sollte. Es wird auch angesprochen, wie man das Allergierisiko des Babys vermindern und der Übergang zum Familienessen gestaltet werden kann. Die Teilnahme wird kostenfrei angeboten.

Am 9. März um 17.30 Uhr startet außerdem ein Meditationskurs, für den fünf Veranstaltungen vorgesehen sind. Weitere Termine: 16., 23. und 30. März sowie 7. April. Mitzubringen sind bequeme, wärmende Kleidung, eine kleine Decke sowie ein Meditationskissen (wenn vorhanden).

Selbst Naturseife in Handarbeit herstellen

Wer gern einmal selbst Naturseife herstellen möchte, ist am Donnerstag, 31. März, um 9.30 Uhr im Familienzentrum willkommen. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wie die Seifenherstellung theoretisch abläuft oder welche Inhaltsstoffe notwendig sind. Danach geht es an die Kreation der eigenen Seife. Mitbringen sollten Interessierte eine Schürze und Schutzbrille, so diese vorhanden ist. Die Leitung hat die Apothekerin Dr. Gabriele Hentrich.

Infos und Anmeldungen unter Tel.: 036075/690 072 oder per E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de