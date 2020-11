Das Hallenbad der Stadt erfreut sich großer Beliebtheit. Und nach einer Einwohnerbefragung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept antworteten 68 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass eine Sanierung unbedingt durchgeführt werden soll.

Jetzt hat Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) einen Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen“ gestellt. Seit 1990 betreibt die Stadt die Schwimmhalle mit Sauna. Nach 30-jähriger Nutzung ist das Bad nun sowohl baulich als auch technisch in einem sehr schlechten Zustand. Die Anlagen müssen dringend saniert beziehungsweise modernisiert werden. Zudem hat die Halle erhebliche Defizite, was die Barrierefreiheit angeht.

Daher macht sich der Stadtrat seit einiger Zeit Gedanken über die Zukunft der Einrichtung, die ein wichtiges Element der städtischen und regionalen Infrastruktur ist. Sie befindet sich Nachbarschaft zum Freibad, Stadion sowie zum Gymnasium und zur Förderschule St. Franziskus.

Kommune will die Schwimmhalle langfristig erhalten

Ziel der Kommune ist es, die Schwimmhalle langfristig zu erhalten. Die Sanierung soll daher neben der umfassenden energetischen der Gebäudehülle vor allem auch die energetische Sanierung und Modernisierung der technischen und baulichen Anlagen beinhalten. Erneuert werden müssen die Badewasser-, Lüftungs-, Heizungs- und Elektrotechnik, die Sanitäranlagen sowie Beckenwassererwärmung.

Um den vielfältigen Nutzergruppen Rechnung zu tragen und aufgrund des desolaten Beckens, ist nun ein Becken mit 25 mal 10 Metern in einem Anbau geplant. Ferner sollen die zahlreichen ungenutzten und nicht nutzungsgerechten Nebenräume umgestaltet und das Angebot an Sport- und Gesundheitsförderung deutlich verbessert werden.

Darüber hinaus, so hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung, würden die Sanierung und der Anbau zu einer deutlichen Verringerung der CO 2 -Emissionen beitragen. Planer gehen von rund 50 Prozent aus.

Damit würde die Stadt einen deutlichen Impuls zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung im kommunalen Handlungsbereich setzen, meint der Bürgermeister.

Um das Vorhaben finanziell stemmen zu können, braucht es jedoch unbedingt Fördergelder. Denn geschätzt wird das Investitionsvolumen auf rund 3,5 Millionen Euro. Daher der Förderantrag und die Hoffnung auf Bundesmittel. Das Programm stellt eine Förderung von über 90 Prozent in Aussicht, ist jedoch auf drei Millionen Euro gedeckelt.